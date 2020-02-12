2020-02-12T20:16:44+03:00
Общество

Жильцов тюменской двухэтажки, у которой обрушилась кирпичная кладка, экстренно переселили в гостиницу

Переселенцев просят как можно скорее подыскать себе жильё в аренду
Ирина Ромашкина
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Жильцов тюменской двухэтажки, у которой обрушилась кирпичная кладка, экстренно переселили в гостиницуЖильцов тюменской двухэтажки, у которой обрушилась кирпичная кладка, экстренно переселили в гостиницуФото: Ирина Ромашкина
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Комиссия по чрезвычайным ситуациям администрации Тюмени приняла решение расселить жителей дома по адресу ул. Спорта, 1б на год раньше, чем планировалось. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщил заместитель главы города Павел Перевалов на собрании в лицее №81.

Павел Перевалов на собрании с жильцами Фото: Ирина Ромашкина

Павел Перевалов на собрании с жильцамиФото: Ирина Ромашкина

Ваш дом будет расселён. Фото Людмилы Чернышёвой

Ваш дом будет расселён. Фото Людмилы Чернышёвой

Вернуться не сможете

- Состояние вашего дома долгое время было неудовлетворительным. Его построили в 1962 году, а в 2014 году признали аварийным. Изначально в план по расселению ваш дом попал до конца 2022 года, то есть в ближайшие три года мы бы ваш дом расселили. Но из-за частичного разрушения кладки стены в подъезде, мы это сделаем гораздо раньше, - заявил Павел Перевалов.

Он сообщил, что вечером завершилась комиссия по чрезвычайным ситуациям. На заседании приняли решения по дальнейшему порядку действий.

В дом зайти нельзя Фото: Ирина Ромашкина

В дом зайти нельзяФото: Ирина Ромашкина

- Ситуация неприятная, но мы с подобным сталкивались и знаем, как с этим бороться, - заверил Перевалов. - Первое и самое важное - эксплуатировать дом больше нельзя, то есть вернуться в дом вы не сможете.

Рядом с домом - спасатели Фото: Ирина Ромашкина

Рядом с домом - спасателиФото: Ирина Ромашкина

Людмила Чернышёва жила в этой двухэтажке с 1984 года. Говорит, дом - её ровесник. Вместе с ней в двушке ютятся ещё две семьи, включая четверых внуков. Самой маленькой - четыре года. Дети сидели в телефонах и не слышали, как отвалились кирпичи, а вот взрослые грохота перепугались.

- Упала кладка в нашем, втором подъезде услышала грохот. Кирпичи ещё вчера падали, и сегодня опять, - сетовала Людмила Чернышёва.

Вот так выглядит двухэтажка Фото: Ирина Ромашкина

Вот так выглядит двухэтажкаФото: Ирина Ромашкина

Средства предоставят

Для вынужденных переселенцев предоставят гостиницу «Колос». Жильцам дома с регистрацией можно будет бесплатно жить до двух месяцев, для жильцов без регистрации – до двух недель. Пока жильцы не получат новое жильё, тюменцам предоставят средства на съём квартир. Деньги перечислят на три месяца вперёд, плюс компенсируют услуги риелтора.

Жильцов переселили в гостиницу "Колос" Фото: Ирина Ромашкина

Жильцов переселили в гостиницу "Колос"Фото: Ирина Ромашкина

- Мы берём за основу стоимость аренды жилья в вашем районе. Если есть желание поехать к родственникам - мы не настаиваем. Желательно уже завтра заняться поиском квартиры. Специалисты помогут одиноким, пожилым людям, - пояснил Павел Перевалов.

По его словам, официально в доме зарегистрировано 32 человека, но сколько жило по факту – предстоит выяснить специалистам. Дальше, в соответствии с законом, дом официально расселят. Замглавы администрации Тюмени порекомендовал жильцам настроиться на срок не меньше года.

По окончании собрания жильцам раздали памятки с номерами телефонов компетентных городских служб, которые помогут в переселении. А сами жители обрушившейся двухэтажки поехали домой, чтобы забрать вещи первой необходимости и отправиться в «Колос».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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