12 Февр. 2020 2020-02-12T13:42:53+03:00

В тюменском доме обрушилась стена. Фото ГУ МЧС по Тюменской области.

Жильцов эвакуировали и разместили в гостинице

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В Тюмени сегодня, 12 февраля, в двухэтажном доме обрушилась стена. Спасатели эвакуировали жильцов.

– Сообщение об обрушении несущей стены на площади шесть квадратных метров во втором подъезде жилого двухэтажного дома поступило в 14.07. Дом 1962 года постройки, в 2014 году признан аварийным под расселение, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что 14 жильцов дома эвакуировали. Горожан разместят в гостинице «Колос». На месте проводятся аварийно-спасательные работы. Пострадавших, по информации спасателей, нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU