Как не заболеть гриппом и не подхватить ОРВИ в 2020 году: ТОП советов от тюменского Роспотребнадзора

Во время активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной инфекции и других возбудителей острых респираторных вирусных инфекций жителям Тюменской области советуют обратить внимание на меры предосторожности. С учётом того что «бациллы» заразны и передаются воздушно-капельным путём, необходимо предотвратить заражение себя и обезопасить окружающих.

Большая инфографика. Фото: Роспотребнадзор

Как не подхватить ОРВИ и грипп?

- После посещения общественных мест и транспорта, прикосновений к дверным ручкам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте, перед едой и приготовлением пищи обязательно мойте руки! Намыливайте их очень тщательно, не менее двадцати секунд, а потом полностью высушите руки;

Мойте руки. Фото: Роспотребнадзор

- Возвратившись домой с улицы, вымойте лицо с мылом, а нос промойте изотоническим раствором соли;

- Прикасайтесь к лицу и глазам только вымытыми руками. Если рядышком у вас нет воды, используйте дезинфицирующие средства на спиртовой основе. Можно воспользоваться одноразовой салфеткой;

- Надевайте одноразовую медицинскую маску в людных местах и во время поездок в общественному транспорту. Менять маску нужно каждые два-три часа, повторно использовать её нельзя;

Надень маску. Фото: Роспотребнадзор

Правила использования медицинской маски. Фото: Роспотребнадзор

Наденьте маску. Фото: Роспотребнадзор

- Отдавайте предпочтение гладким прическам, если вы находитесь в местах массового скопления людей. Распущенные волосы могут увеличить риск инфицирования, часто контактируя с лицом;

- Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, которые кашляют, чихают и «сопливят»;

- В общественных местах не прикасайтесь голыми руками к перилам, дверным ручкам и другим поверхностям;

- Чаще проветривайте помещения;

- Не пользуйтесь общими полотенцами.

- Больше спите, ешьте здоровую пищу и пейте больше жидкости, активно двигайтесь.

- При первых симптомах обращайтесь к врачу.

Вызови врача. Фото: Роспотребнадзор

- Самый эффективный способ профилактики – вакцинация (оптимальное время для неё – октябрь-ноябрь). Состав вакцины против гриппа меняется ежегодно.

Как не заразить окружающих ОРВИ и гриппом?

- Не целуйтесь и не обменивайтесь рукопожатиями со здоровыми людьми;

- Используйте одноразовую маску и обязательно меняйте её каждые 2-3 часа, если едете в общественном транспорте;

- Прикрывайте рот одноразовым платком, ладонями или локтем, когда кашляете или чихаете;

Прикрывай рот и нос. Фото: Роспотребнадзор

- Пользуйтесь личной или одноразовой посудой;

- Зубную щётку, мочалку и полотенца уберите подальше от домочадцев;

- Каждый день проводите влажную уборку, обрабатывайте дезинфицирующими средствами дверные ручки, выключатели и панели управления оргтехникой.

КОНКРЕТНО

В группу риска входят: дети, люди старше 60 лет, люди с бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью лёгких, с врождённым пороком сердца, ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью, беременные женщины, медработники, работники общепита и общественного транспорта.

Симптомы заболевания: повышение температуры, озноб, недомогание, слабость и головная боль, боли в мышцах, снижение аппетита, возможные тошнота и рвота, конъюнктивит и понос. В зависимости от вируса симптомы могут различаться.

Осложнениями могут стать: пневмония, энцефалит, менингит, осложнение беременности и развитие патологии плода, обострение хронических заболеваний.

Защитись от гриппа, коронавируса и ОРВИ. Фото: Роспотребнадзор

Способы защиты. Фото: Роспотребнадзор

НА ЗАМЕТКУ

Большая ошибка, которую многие совершают – приём антибиотиков в дни заболевания. Они не способны справиться с вирусом, также они неблаготворно влияют на нормальную микрофлору. Антибиотики назначает врач – и только в случае развития осложнений, которые вызваны присоединением бактериальной инфекции. Принимать антибактериальные препараты в качестве профилактики развития осложнений- опасно и бесполезно.

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