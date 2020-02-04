День рождения Facebook: топ-5 тюменцев, которые ведут страничку в соцсети

Своё шестнадцатилетие со дня запуска отмечает сегодня, 4 февраля, международная социальная сеть Facebook. Надо признать, что в России она уступает по популярности «Инстаграму», «Вконтакте» и «Одноклассникам», однако деловые тюменцы предпочитают сидеть именно в «Фейсбуке». «Комсомольская правда» – Тюмень» вспомнила пять известных тюменцев, которые ведут свои странички в этой соцсети. Если не подписаны на этих людей – самое время это сделать.

Александр Моор

Александр МоорФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Начнём, пожалуй, с губернатора Тюменской области. В Facebook у Александра Моора – контент чисто на английском языке. А всё потому, что глава региона стал первым российским губернатором с англоязычным аккаунтом. Интересно, что свои записи Александр Викторович не дублирует в других социальных сетях, как это принято у большинства пользователей. На страничке – чистый эксклюзив об инвестиционной привлекательности Тюменской области, туризме в регионе и о многом другом.

Ксения Сухинова

Ксения СухиноваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

У известной тюменской модели Ксении Сухиновой тоже есть своя страничка на Facebook. Друзья девушки скрыты от посторонних глаз, а вот в подписчиках – почти 7,5 тысячи пользователей (против 490 тысяч в Instagram). На страничке – никаких обсуждений, сообщений и размышлений на различные темы, только фотографии, экспортируемые из «Инстаграма». В информации о себе – данные об учёбе в школе и университете. Страница, кстати, верифицирована (то есть галочка стоит, что это действительно Ксюша).

Ирина Баржак

Ирина БаржакФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Преподаватель ораторского искусства в телецентре «Останкино», автор книги «Волшебная кнопка против волнения и другие принципы успешного выступления», журналист Ирина Баржак в Facebook ведёт сразу две страницы (здесь и здесь). В друзьях – более четырёх тысяч человек, на страницах – практически идентичный контент (фотографии, цитаты, размышления о жизни). Большая часть постов – о работе, которые активно комментируют друзья и подписчики Иры.

Сергей Гольцов

Сергей ГольцовФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Врач-дерматолог, путешественник (да-да, тот самый, который участвовал в экспедиции Kon-Tiki II) Сергей Гольцов тоже личность известная в Facebook. Во многом его популярность выросла благодаря масштабной экспедиции, из которой он постоянно публиковал новости о трипе, а по возвращению в Тюмень выпустил книгу и документальный сериал. Сейчас страсти по «Кон-Тики» поутихли, и Сергей больше известен по выпуску уникальной тюменской разработки. В друзьях – почти 5 тысяч человек, подписчиков – 800. ‘

Игорь Ракша

Игорь РакшаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Небезызвестный экс-депутат Тюменской городской думы, «ювелирный король», председатель попечительского совета в Фонде «Духовность и здоровье» Игорь Ракша тоже ведёт страничку в Facebook (пять тысяч человек в друзьях). Его посты нередко вызывают широкий общественный резонанс, поэтому следят за меценатом все очень внимательно. На страничке у него – фотки с путешествий, репосты из групп на религиозную тематику, видосики и многое другое.

А на кого в Facebook подписаны вы? Поделитесь в комментариях!

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