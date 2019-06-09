Тюменская IT-разработка успешно внедряется по всей России

СЕГОДНЯ 11:35 2019-06-09T11:35:51+03:00

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Разработка тюменских «айтишников» вышла за пределы далеко за пределы Тюменской области. Программно-аналитический комплекс управления медицинским учреждением Matrix GO используется от Дальнего Востока до Краснодара на юге и Санкт-Петербурга на северо-западе.

По словам кандидата медицинских наук, заместителя генерального директора медицинской корпорации GG Сергея Гольцова, на сегодня налажены партнёрские отношения с клиниками, которые расположены в Ростове-на-Дону и Курске.

- С каждым месяцем программно-аналитический комплекс, от и до придуманный в Тюмени, получает все большее распространение на территории страны. Чтобы система была «живой», мы выпускаем еженедельные обновления, а также следим за трендами и подключаем новые удобные библиотеки и справочники, оптимизируя код системы для быстродействия. Наши партнеры в режиме online узнают о новинках и начинают пользоваться ими. А многие идеи, улучшения и удобные функции были предложены самими пользователями Matrix GO, - отметил Сергей Гольцов.

ИСТОЧНИК KP.RU