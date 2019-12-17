2019-12-17T14:14:23+03:00
Общество

Алена Водонаева сравнила локти полных людей с куриными попками

Подписчики красавицы обратили внимание на безграмотность звезды
Алена Кульмухаметова
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Алёна советует надевать полным людям вещи с длинным рукавом. Фото с личной страницы Алены Водонаевой в ИнстаграмАлёна советует надевать полным людям вещи с длинным рукавом. Фото с личной страницы Алены Водонаевой в Инстаграм
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Нетерпимость к полным людям у журналиста, телеведущей и экс-участницы «Дома-2» Алёны Водонаевой вновь дала о себе знать. На этот раз знаменитая тюменка в своем инстаграм-аккаунте, говоря о себе, не удержалась и вновь «проехалась» по людям с лишним весом.

Новый пост, в котором она дает советы, Алёна написала четыре дня назад.

- Во-первых, хочу сказать, что, похоже, пора завязывать с короткими футболками. Я всегда говорила, что колени надо закрывать на официальные мероприятия в 99% случаев, если тебе не 20 лет. Такая же история с локтями. Ну это на мой супер критичный взгляд, - начала тюменка с советов.

А далее она вновь не удержалась и вспомнила о полных людях, сравнив их руки, а вернее локти, с куриными попками.

– Есть и те, кто толстые короткие ноги обрамляет мини платьями, и кто открывает голые жирные руки, где объём самой руки, как моя ляжка. Локоть, когда рука опущена, выглядит как куриная жопка, – пишет Алёна.

При этом стройная красавица и журналист, возможно случайно, написала слово «локоть», как «логоть». Чуть позже Алёна исправила ошибку, но было поздно, фанаты уже успели посмеяться над ее опечаткой.

– Блин. Чё делать? У меня толстые ляжки и руки, как ваши ляжки. Остаётся завершить своё бренное существование. Хотя, можно ещё побыть среди таких неземных, как вы…И, слава Богу, у меня не "лоГоть", – пишут под постом sve8681.

– В слове «логоть» опечатка, надеюсь, – sad.xyle.

– Живу в Штатах, тут никто такой фигней не парится. Особенно в Голливуде. Полноценный человек живёт себе и радуется моментам, и плевать на лоКти и колени хотел, и так во всём цивилизованном мире, и только бывший 'совок', в 30–40 отправляет бабу на кладбище. Дичь, просто дичь, – пишет бывшая россиянка.

Напомним, Алёна Водонаева не впервые оказывается в центре скандала из-за негативного отношения к полным людям. Она как-то заявила, что нужно увольнять всех стюардесс, которые носят 48 размер одежды и выше.

Также тюменка часто высказывалась в адрес людей с лишним весом. По словам звезды, она относится к полным людям так же, как к алкоголикам и наркоманам – представители всех этих категорией ей неприятны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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