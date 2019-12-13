Афиша на новогодние праздники в Тюмени: куда сходить в длинные выходные зимой 2019-2020

До новогодних праздничных выходных остались считанные дни. Чтобы нынешняя зима запомнилась тюменцам яркой и веселой в городе подготовлено более 300 мероприятий, часть из которых начинаются уже 14 декабря. Итак, поехали!

«Снеговиковый» рекорд

2020 слепленных снеговиков – такой рекорд намерены выполнить организаторы уже завтра 14 декабря на набережной Тюмени.

Лепить снежных баб, снегурочек и обычных снеговиков тюменцы начали заранее. На сегодня заявки на участие подали 1200 горожан. Среди участников детские сады, школы, организации, рядовые горожане. Многие из «снежных скульпторов» заранее слепили снеговиков и хранят их во дворах и даже на балконе, чтобы в назначенный день привезти свое творение на набережную Туры. Тем, кто не успел слепить заранее снежную фигуру, не стоить отчаиваться.

Рекорд по количеству снеговиков намерены установить тюменцыФото: Татьяна Коркина

Слепить снеговика можно в субботу 14 декабря у Масловского взвоза с 11 до 13 часов дня.

Организаторы отмечают, что не важно, удастся ли установить рекорд и выставить на набережной 2020 снеговиков за два часа. Идея в том, чтобы взрослые тюменцы вспомнили о зимней забаве и вместе с детьми приобщились к этому веселому мероприятию.

«Конек Горбунок» на городской площади

Открытие большой уличной состоится 16 декабря в 11 часов. Юные тюменцы представят свои рисунки на тему нового года и сказок. На входе у выставки гостей будут встречать веселые скоморохи с забавами. Организаторы уверяют, что танец скоморохов «Валенки» заставит пуститься в пляс любого тюменца.

Большое праздничное театрализованное мероприятие «Путешествие в сказку Петра Ершова и чудо-книжка «Конек Горбунок» ждет горожан с 28 декабря по 7 января на городской площади.

Театральные представления и мастер-классы

С середины декабря в Тюмени стартует череда утренников, выставки, праздничные и театрализованные представления, игровые программы и многое другое.

Так, артисты театрализованной программы «Новогодний переполох» ждут 18 декабря в 17 часов в сквере Льва Ровнина всех тех, кто уже почувствовал новогоднее настроение.

Театр «Ангажемент» подготовил более 30 показов для горожан, в числе которых два новых представления: «Сказки Деда Мороза» (он пройдет 19, 24, 26 и 30 декабря) и «Бонифаций едет к бабушке» (20 декабря). Стоимость билетов составляет 250 и 300 рублей соответственно.

«Протаптывателей снежинок» ждут в январе на Туре

Запланированное мероприятие «Рисунки на снегу» пришлось перенести на новогодние январские каникулы из-за погоды. О новой дате можно узнать на портале «Тюмень – наш дом». Тюменцам предлагается создать команду из пяти человек, зарядиться игривым настроением и, надев снегоступы, вытоптать на снегу огромные снежинки на набережной. На фоне огромных снежинок можно сделать селфи. Снегоступы предоставят спонсоры.

Мастер-классы по изготовлениям новогодних игрушек, поделок и подарков пройдут на разных площадках города. Информацию об этом можно посмотреть на сайте «Тюмень – наш дом» во ВКонтакте или на официальном сайте во вкладке «Зима».

Открытие главной Елки запланировано на 20 декабряФото: Татьяна Коркина

Резиденция Деда Мороза и главная городская Елка

Дом Деда Мороза на площади 400-летия Тюмени откроется в тестовом режиме 20 декабря, праздничное открытие запланировано на 21 декабря в 15 часов. Тюменцы могут прийти в резиденцию главного новогоднего волшебника, загадать желание и просто сфотографироваться.

Огни на главной городской Елке зажгутся 20 декабря в пятницу в 18 часов. Время и дату выбрали сами горожане. Открытие городской елки будет сопровождать вокально-танцевальный шлешмоб. Тюменцы встанут в большой хоровод и вместе с артистами исполнят знаменитые песенки. Мероприятие завершится грандиозным фейерверком.

Основные массовые гуляния в новогодние и предновогодние дни ждут тюменцев на площади 400-летия Тюмени, в Гилевской роще и на Цветном бульваре.

Так, 28 декабря пройдут «Сказки Гилевской рощи», где ожидаются казачьи забавы, День пингвина и игры.

Ледовые корты и спо

Почти 150 спортивных мероприятий пройдут в выходные в ТюмениФото: Татьяна Коркина

ртивные мероприятия

Ледовых площадок в этом году стало больше. Для тюменцев заливают 125 катков, из которых 23 – хоккейные корты. Большая часть ледовых катков находится в Восточном округе. Для горожан откроют 11 пунктов проката лыж и 18 мест, где можно взять коньки. Всего в городе за праздничные выходные состоится 149 спортивных мероприятий. Назовем ТОП-5 самых интересных, на наш взгляд.

1. Турнир по футболу «Футбол в валенках». Место проведения: ул. Республики 196. Дата, время: 21 декабря в 19:00.

2. Городской чемпионат по керлингу откроется 22 декабря в полдень на катке набережной.

3. Турнир по хоккею на валенках, посвященный новогодним праздникам. Место проведения: ул. Республики, 190 (хоккейный корт). Дата, время: 24 декабря в 17.00.

4. Мотогонки на льду «Приз Деда Мороза». Место проведения: ДЮСШ «Старт XXI век», ул. Высотная 1, корпус 4. Дата: 28 декабря.

5. Турнир по волейболу «Рождественские встречи». Место проведения: ул. В. Гнаровской 3а. Дата, время: 9 января в 10:00.

Горожан ждет множество мероприятийФото: Татьяна Коркина

В Тюмени заработала «Фабрика волшебства»

Дед Мороз запустил в работу «Фабрику Волшебства». Для этого в новогодние каникулы тюменцам нужно подписаться на официальную группу ВКонтакте, а потом можно принимать участие во всех затеях среди которых есть необычные мероприятия: конкурс красоты среди бабок Ежек «Страшная сила», конкурс «Тюменский бородач 2020», забеги за зеленым горошком. К примеру конкурс «СнежинкиvsЗайчики» подходят для тюменцев старшего поколения, которые в детстве на новогоднее представление одевались зайчиками и снежинками. Для участия необходимо порыться в семейном альбоме и найти раритетные снимки у елки. Еще один конкурс праздничных костюмом для питомцев «Лайм-мода» придется по душе владельцам животных.

«Фабрика волшебства» — это комплекс мероприятий, в рамках которых каждый житель Тюмени может получить паспорт волшебника и выиграть призы. Главный приз – путевка в Сочи. Горожане будут посещать мероприятия с паспортом волшебника и собирать наклейки. Получив шесть наклеек, обладатель паспорта может обменять его на купон в резиденции Деда Мороза, которая откроется на площади 400-летия Тюмени 21 декабря. Путевку в Сочи и другие призы среди участников с купонами разыграют на финальном мероприятии, которое начнется на площади 400-летия 8 января в 12 часов.

Узнать о мероприятиях, где можно получить наклейки и узнать, как получить паспорт, тюменцы могут на сайте «Фабрики волшебства».