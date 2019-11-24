По улицам Тюмени в новогодние праздники будет курсировать Дедморобус

СЕГОДНЯ 08:32 2019-11-24T08:32:26+03:00

В день он будет совершать пять остановок

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Тюменский Дедморобус с духовым оркестром будет ездить по Тюмени в новогодние праздники. В день автобус будет делать пять остановок.

Начальник отдела по организации и проведению общегородских мероприятий центра культуры и творчества «Тюмень» Олеся Семенова рассказала, что тюменский Дедморобус будет курсировать по областной столице впервые.

По городу он будет ездить 28-29 декабря 2019 года и 4,5,6,7 января 2020 года. Из салона будут выходить музыканты Тюменского духового оркестра в костюмах Дедов Морозов. Они исполнят перед публикой новогодние композиции и современные хиты, сообщает "Тюменская линия".