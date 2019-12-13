Афиша на выходные в Тюмени - 2019: куда сходить 14 и 15 декабря 2019

Половина декабря позади, и до Нового года остались считанные дни. На этих выходных в Тюмени будут организованы интересные предновогодние мероприятия, которые можно посетить всей семьёй, не пропустите! Читайте в нашем материале, куда сходить 14 и 15 декабря 2019 года в Тюмени и выбирайте самые интересные мероприятия.

ПЯТНИЦА, 13 ДЕКАБРЯ

Stand Up Кирилла Селегея

Стендап Кирилла Селегея. Фото: VisitTyumen

В ресторане «Жигули» (ул. Республики, 33) в 22 часа состоится выступление резидента Stand-Up Club #1, участника шоу «22 комика» Кирилла Селегея. Юморист приезжает в Тюмень в рамках тура по Сибири.

Стоимость: 400-550 рублей.

Открытый урок по танго

Открытые уроки по танго. Фото: VisitTyumen

В школе танго «Almagro» 13 декабря состоится День открытых дверей. В этот день все желающие смогу задать вопросы об истории танго и фестивалях, поучаствовать в лотерее, попробовать аргентинский традиционный чай матэ, примерить и купить одежды и обувь для танго и, конечно, попробовать себя в этом танце.

Стоимость: бесплатно, но нужна предварительная запись по телефону: +7 (922) 479-42-59.

Кинопоказ «Однажды в Голливуде»

Однажды в Голливуде. Фото: Кинопоиск

В Fabric Bar (ул. Молодёжная, 74/4) в 20 часов состоится показ фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Сюжет фильма крутится вокруг некогда сериального актёра и звезды ТВ-вестернов Рика Далтона. Сейчас у него нет никаких ролей, а агент Рика просит уехать его в Италию, чтобы там сниматься в дешёвых фильмах. Его друг и дублёр Клиф Бут живёт в трейлере с собакой, но из-за тёмного прошлого он не может попасть в каскадёрскую гильдию. Третий герой (героиня) картины – Шэрон Тэйт, перспективная актриса и жена Романа Полански. Судьбы этих трёх людей однажды переплетаются…

Стоимость: 300 рублей, на эту сумму можно сделать заказ в баре.

СУББОТА, 14 ДЕКАБРЯ

Встреча «Киноклуба Молодость»

Разговоры о Фриде Кало. Фото: VisitTyumen

В Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59, конференц-зал, 1-й этаж) в 15 часов состоится одна из бесед цикла, посвящённого искусству и дизайна. В эту субботу встреча будет посвящена жизни и творчеству Фриды Кало. Участники мероприятия посмотрят эпизоды из фильмов «Мировое искусство: Фрида Кало» и «Фрида на фоне Фриды».

Стоимость: бесплатно

«Письмо Деду Морозу»

Письмо Деду Морозу. Фото: VisitTyumen

В ДК «Железнодорожник» (ул. Первомайская, 55) в 11 часов состоится танцевальное новогоднее представление «Письмо Деду Морозу». Гостей мероприятия ожидает новогоднее приключение Снеговика-почтовика, который доставляет от детей Деду Морозу письмо с пожеланиями. В программе: танцы, хороводы, игры, загадки, фото с героями, аквагрим, и подарки каждому ребёнку.

Стоимость: 300-600 рублей.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ДЕКАБРЯ

Мастер-класс «Рождественский венок»

Рождественский венок. Фото: VisitTyumen

В тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а) в 14 часов состоится мастер-класс «Рождественский венок». Традиция украшать двери своего жилища накануне рождественских и новогодних праздников в мире существует давно. Он символизирует домашний очаг, а венки, созданные своими руками, принесут в семью достаток и благополучие. Все желающие смогут сделать украшение для дома из мишуры, ёлочных шариков, шишек и других материалов.

Стоимость: 950 рублей, телефон для записи: 46-84-09

Новогодний стендап от Stand Up lab

Новогодний стендап. Фото: VisitTyumen

В баре «Дом печати» (ул. Осипенко, 81, 4 этаж) пройдут выступления тюменских стендап-комиков, которые презентуют свои лучшие монологи за год. Гостей ждёт съёмка для ютуб-канала, розыгрыш подарков, фотосъёмка, искромётный юмор и позитивная атмосфера.

Стоимость: 350 рублей, в день концерта - 400 рублей.

«Имбирные пряники - лучший новогодний подарок»

Мастер-класс по созданию имбирных пряников. Фото: VisitTyumen

В городском кафе отеля Vostok (ул. Республики, 159) в 12.30 состоится мастер-класс «Имбирные пряники – лучший новогодний подарок». Первый рецепт пряников пришёл из Греции в 2400 до нашей эры, а в Европе появился в 992 году, благодаря армянскому монаху Григорию Макару. В XIII веке имбирный пряник привезли в Швецию иммигранты из Германии, но именно в Германии появились пряничные домики. В XV веке в Германии была образована гильдия мастеров, контролирующих создание имбирных пряников. Сегодня имбирный пряник сочетает в себе имбирь с мёдом, сладостью или патокой.

Стоимость: 450 рублей, запись по телефонам: 8 (3452) 686-115 и 607-106

«Брачная история»

Брачная история. Фото: Кинопоиск

В FABRIC BAR (ул. Молодёжная, 74/4) в 20 часов состоится показ трагикомедии режиссёра Ноа Баумбаха «Брачная история» со Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером в главных ролях. Сюжет фильма крутится вокруг американской пары, которая разводится. Главные герои – режиссёр и актриса – разрываются между Лос-Анджелесом и Нью-Йорком и пытаются поделить опеку над любимым сыном… Несмотря на то, что фильм, прямо скажем, не самый популярный, в карьере актёров он занимает особое место. А в карьере режиссёра – чуть ли не самый лучший.

Стоимость: 300 рублей, на эту сумму можно сделать заказ в баре.