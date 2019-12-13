«Будем вызывать спасателей, писать президенту». Как жители Тюмени отстаивают «право на землю»

В Тюмени продолжается противостояние жителей многоквартирного дома № 26 и застройщика жилого комплекса клубного формата «Лайф Плаза». Напомним, конфликт разгорелся год назад. Предметом спора стали 500 квадратных метров земли, принадлежащих «Броско». Компания построила по соседству, на Мельничной, 26, строение 1, свой элитный ЖК. Обширную территорию комплекса от многоэтажки на Мельничной, 26 разделяет забор. Но вот незадача: небольшой участок земли, на котором находится детская площадка последнего, принадлежит по документам «Броско». И спустя 10 лет застройщик решил вернуть его себе в пользование, оставив многоквартирный дом без детской площадки и фактически без двора.

ПРЕДЫСТОРИЯ

Высотку на улице Мельничной, № 26 возвела компания «Транспромжилстрой-2005» еще в 2008 году. Квартиры в новостройке довольно быстро раскупили. Еще бы: центр города, в шаговой доступности социальные объекты, кирпичный дом, а также своя небольшая закрытая дворовая территория и детская площадка.

Собственники многоквартирника практически сразу оборудовали себе полноценный выезд между своим домом и домами № 26г и № 26в, который заасфальтировали за свой счет и по сей день обслуживают его сами. Как и детскую площадку, требующую время от времени определенных финансовых вложений, чтобы объект оставался безопасным для детей.

– Год назад застройщик «Лайф Плазы» направил нам письмо с просьбой демонтировать площадку с его участка земли. Объяснив это тем, что намеревается сделать второй выезд с территории ЖК фактически через наш двор, с левой стороны. При этом, пока у него шла стройка, он прекрасно пользовался нашим проездом для завоза стройматериалов и техники, – рассказывают представители ТСН.

АДМИНИСТРАЦИЯ В КУРСЕ

Поняв, что представители «Броско» не готовы идти на переговоры, собственники квартир на Мельничной, 26 начали искать помощь в защите своих прав у местных властей. За год разбирательств они обращались в администрацию города, к депутатам городской и областной думы по месту жительства, написали несколько писем в Администрацию президента.

На ситуацию обратил внимание заместитель главы администрации города Владимир Третьяков. В начале декабря она пригласил инициативную группу жителей дома к себе на прием. На встрече с собственниками он напомнил, что действует в рамках закона и руководствуется имеющимися у него в руках юридическими инструментами.

– Как вы понимаете, я тоже не могу просто позвонить и указать застройщику, как правильно делать. Есть задача максимум и задача минимум. Мы должны постараться найти оптимальный вариант, который учитывал бы интересы обеих сторон, – отметил Владимир Третьяков.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день есть несколько возможных вариантов решения вопроса, но все они не сиюминутные и для их реализации потребуется время. Одним из них может стать выделение участка под детскую площадку на месте аварийных домов № 26г и № 26в, подлежащих сносу.

– Понимаю, что в правовом смысле мы сейчас ничего гарантировать не можем. Да, мы их снесем, они включены в программу, но там тоже есть свои сроки. Пока это планируется сделать не ранее 2022 – 2023 годов, – пояснил Владимир Третьяков.

Второй возможный вариант – межевание участка земли около дома № 24, где у администрации города есть муниципальное жилье. В таком случае застройщик не сможет прорубить проезд дальше и упрется в тупик.

– Нам бы как раз хотелось, чтобы вы от лица администрации города донесли застройщику, что даже, если они пробьют в районе Мельничной, 26, они попадут на смежный участок с домом № 24, – обращаясь к Владимиру Третьякову сказал житель дома юрист Семен Перминов.

Инициативная группа жителей встретилась с заместителем главы администрации города.Фото: Кира Санникова

Он добавил, что междворовый проезд в таком случае будет принадлежать домам № 26 и № 24, а застройщик «Лайф Плазы» фактически упрется в тупик. Если, конечно, компании действительно нужен проезд. Возможно, всё это затевается исключительно из желания снести площадку и забор со своей земли.

СТАНЕТ ХУЖЕ ВСЕМ

В таком случае застройщик лишь усугубляет свое положение. Согласно экспертизе, проведенной научно-производственным объединением «Аудит-Гарант» по заказу собственников дома, проезды и подъездные пути для пожарной техники к многоквартирному жилому дому ТСН «Мельничная, 26» не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

– Во дворе жилого дома с тупиковым проездом не выполнена площадка для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 на 15 метров. Расстояние от края проезжей части улицы Мельничной до стены здания составляет 12 метров, что превышает нормативные 8–10 метров, установленные требованиями для зданий высотой более 28 метров, – следует из заключения специалиста.

Всего в доме 79 квартир, где проживают 200 человек, в том числе 30 детей. Фактически все они находятся под угрозой в случае возникновения возгорания. В непосредственной пожарной опасности находятся жильцы 54 квартир, подъезд к которым со стороны Мельничной невозможен, а стрела высотно-спасательных пожарных автомобилей до них попросту не дотянется.

– Специалисты организации, выполнявшие замеры, были просто в шоке, как вообще этот дом ввели в свое время. Он не отвечает нормам безопасности. Даже забор, который у нас сейчас стоит, по требованиям нужно отодвинуть еще на 3,5 метра, чтобы обеспечить разворот пожарных машин во дворе, – рассказала жительница дома Елена Землянская.

Схема застройки, где красным выделены границы дома на Мельничной, 26.Фото: Кира Санникова

По ее словам, если застройщик все-таки будет настаивать на сносе существующего забора и детской площадки, новый, еще ближе к своему дому, собственники Мельничной, № 26 поставить не дадут, руководствуясь пожарными нормами.

– Мы будем вызывать МЧС, спасатели будут выписывать застройщику штрафы и предписания. Мы также намерены приложить это заключение по пожарной безопасности к еще одному письму в адрес президента, – добавила Елена Землянская.

Представители дома попросили заместителя главы города встретиться с представителями «Броско» и объяснить им в рамках свои властных полномочий, что они лишь ухудшают положение.

– У нас есть на руках схема, которая была согласована «Броско» на момент ввода нашего дома в 2008 года. На ней есть подписи, в том числе действующего на тот момент генерального директора компании. Конечно, юридического значения эти подписи не имеют, но они подтверждают, что информация об этом участке не сейчас впервые появилась, – уверяют представители ТСН «Мельничная, 26».

По их словам, сейчас они добиваются переноса сроков разбора площадки. Первую дату они уже пропустили, за что получили штраф в 30 тысяч рублей. Еще 50 тысяч рублей им предстоит заплатить за судебное производство.

– Следующая дата, которую определил суд, 25 декабря. Мы хотим сместить хотя бы на март. Сейчас демонтировать конструкцию не позволяют погодные условия. Плюс ко всему это еще и дорогостоящее мероприятие, – говорят собственники.

В администрации города отметили, что обращение жильцов с Мельничной остается у них на контроле. Очередную встречу с инициативной группой собственников планируется провести на следующей неделе.

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