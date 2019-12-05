Метры раздора: в Тюмени жители многоэтажки борются за детскую площадку с элитным застройщиком

Жители одного из многоквартирных домов в центре Тюмени продолжают сражаться за свой небольшой двор. Борьба за 500 спорных квадратных метров развернулась на улице Мельничной между собственниками дома № 26 и жилым комплексом клубного формата «Лайф плаза», имеющим нумерацию № 26, строение 1. Для первых небольшой участок земли важен из-за находящейся на нем детской площадки, вторым же нужен второй выезд с обширной территории ЖК. Несмотря на то что снос постройки, намеченный на 20 ноября, удалось отложить, решение суда не в пользу собственников МКД.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

История началась в далеком 2008 году, когда компания «Транспромжилстрой-2005» возвела на улице Мельничной кирпичный дом, получивший номер 26. На небольшом придомовом участке разместились детская площадка и парковка, а также здание трансформаторной подстанции. Позже собственники дома обустроили и заасфальтировали выезд с территории своего дома.

Более 10 лет жильцы дома на улице Мельничной спокойно проживали в своих квартирах. Еще бы, ведь многоквартирник расположен в центре города, вдали от оживленных улиц, есть свой маленький, но уютный двор с детской площадкой, где зачастую играли ребятишки из соседних дворов. В планах даже было обновить игровой городок. Никто и не предполагал, что вскоре собственникам придется самостоятельно разбирать и сносить детскую площадку, а фактически лишиться полноценного двора.

Виной тому нарушение, допущенное еще при возведении дома. По словам председателя собственников квартир дома на Мельничной, 26 Инны Мальченко, по первоначальному архитектурному плану сама постройка должна была размещаться на участке, где и сейчас стоит дом, а вот вся инфраструктура к нему – на участке чуть поодаль. На нем находятся аварийные дома № 26г и № 26в, подлежащие сносу.

– По идее, застройщику нужно было за свой счет расселить те дома, снести их и на этом месте сделать объекты благоустройства. Но на это потребовалось бы больше времени и средств. Поэтому застройщик договорился о размещении двора нашего дома, в том числе детской площадки, на чужой территории – на смежных участках, собственником которых является другой застройщик – «Броско», – рассказала Инна Мальченко.

Данная компания тоже хорошо известна в Тюмени. Застройщик возвел в центре города жилой комплекс клубного формата «Лайф плаза». Он расположен по адресу Мельничная, 26, строение 1, но фактический заезд и выезд с территории ЖК – с улицы Максима Горького. В утренние часы на данном участке дороги отмечается повышенная загруженность, поэтому у застройщика возникла идея организовать еще один выезд – на более спокойную улицу Мельничную. К тому же по всем документам данный участок принадлежит ООО «Броско».

– Мы не только лишаемся детской площадки и части нашего крохотного двора, но и возможности полноценного проезда к нам пожарных машин в случае чрезвычайного происшествия. Дом наш расположен таким образом, что со стороны Мельничной эвакуация невозможна из-за столбов линий электропередачи, а внутри двора, если у нас заберут участок земли, пожарная машина просто не развернется, – пояснила Инна Мальченко.

Двор дома на Мельничной,26 и сейчас не назовешь просторным.Фото: Кира Санникова

В настоящее время собственники МКД «Мельничная, 26» ждут заключения пожарной экспертизы. Представители дома уверяют, что если ни администрация, ни суд не встанут на их сторону, то забор, отделяющий их дом от жилого комплекса, они снесут, но новый ставить не будут, иначе лишат себя возможности на безопасное проживание в доме.

БАТАЛИИ ЗА УЧАСТОК

Кстати говоря, с момента получения письма от «Броско» с просьбой снести детскую площадку и забор жильцы дома не перестают бороться за свою территорию. Они неоднократно обращались в Главное управление строительства области, к депутатам городской и областной думы по месту жительства, к губернатору, а также написали уже два письма в Администрацию Президента РФ.

– Первое письмо было спущено на региональный уровень. От местных чиновников и депутатов мы получали просто информативные письма, отписки. Какие-то более вразумительный вещи прозвучали в ответе губернатора Александр Моора. Глава региона ответил, что ранее нам был отправлен ответ, в котором разъяснено о планировании мероприятий по решению вопросов. И по нашему второму письму к президенту срок обращения продлен на 30 дней, и ответ по результатам будет отправлен до 17 января, – рассказала жительница дома Елена Землянская.

Она добавила, что сразу после отправки второго письма в Администрацию президента с приложением всех ответов местных структур на ТСН «Мельничная, 26» вышел заместитель администрации города Владимир Третьяков. Завтра, 6 декабря, он намерен встретиться с собственниками. После чего станет более-менее понятно, какой вариант юридического решения готовы предложить участникам этого процесса.

Жители дома уверены, что компромисс, который устроил бы все стороны, найти можно, достаточного одного волевого решения со стороны руководства города. Можно оформить сервитут на этот участок о совместном пользовании им, а там, где жители Мельничной, 26 благоустроили проезд, сделать выезд и для Мельничной 26, строение 1.

– Еще на момент стройки по всем документам было видно, что детская площадка расположена не на нашем участке. Представители ГУСа должны были выехать, замерить захождение на чужую территорию и зафиксировать это. Но они этого не сделали, разрешение на строительство одобрили в администрации города, которая выступает гарантом соблюдения прав добросовестных приобретателей жилья. А сейчас получается, что права на собственность «Броско» мэрия ставит выше наших прав, – считает Елена Землянская.

Женщина уверена, что если бы на момент продажи дома на Мельничной, 26 около новостройки не было бы своего двора и детской площадки, а просто стоял забор, то вряд ли бы застройщик так быстро продал квартиры или, по крайней мере, не по той цене.

ПОИСК КОМПРОМИССА

Одним из возможных вариантов организации детской площадки может стать снос аварийных домов № 26г и № 26в на улице Мельничной. Однако работы эти планируется осуществить не ранее 2022 – 2023 годов. При этом просьбы жителей дома № 26 о том, чтобы внести эти постройки в программу расселения на ближайшие период, также проигнорированы.

Вместе с тем, помимо затрат на адвоката – 50 тысяч рублей, ТСН уже вынесен штраф 30 тысяч рублей за неисполнение требования о сносе детской площадки и забора, также еще 50 тысяч рублей на исполнительное производство. При этом перенос сроков демонтажа не последний, а значит, будут и новые штрафы, оплачивать которые жильцам придется из своих карманов. Причем многие из них, не имея профильного образования, за год борьбы уже начали разбираться в некоторых юридических терминах и вопросах имущественных отношений.

– Сегодня суд в очередной раз отказал нам в продлении сроков рассмотрения нашего дела. Вся надежда остается на завтрашнюю встречу с замглавой города, – говорят жители Мельничной, 26.

Огорчает собственников МКД и то, что, пока строился жилой комплекс «Лайф плаза», никто не запрещал застройщику пользоваться проездом, организованным ими на собственные средства. По дороге ежедневно передвигался крупногабаритный транспорт, портивший покрытие дороги, содержание которой жители дома № 26 оплачивают сами.

Проезд между Мельничной, 26 и домами, планируемым к сносу, с левой стороны ведущий к ЖК «Лайф плаза».

Строители и прорабы, ответственные за стройку, постоянно парковали автомобили во дворе дома, а когда дом ввели в эксплуатацию, решили оставить более 30 проживающих детей без единственной на несколько ближайших домов небольшой детской площадки.

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