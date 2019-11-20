Выезд для машин важнее детей: жители элитной тюменской многоэтажки пытаются отстоять детскую площадку

В Тюмени разгорается конфликт между собственниками элитного дома №26 по улице Мельничная и застройщиком жилого комплекса клубного формата «Лайф Плаза». Предмет спора – небольшой участок земли, на котором в данный момент находится детская площадка, а должен появиться дополнительный выезд для собственников ЖК.

О том, что скромную детскую площадку во дворе дома планируют снести, жители Мельничной 26 узнали год назад и с этого времени всячески пытались ее отстоять. Однако суд встал на сторону застройщика «Броско».

Внушительная закрытая придомовая территория «Лайф Плаза».Фото: Кира Санникова

- Мы обращались к депутатам, писали в администрацию президента Российской Федерации, но все наши письма спускались на местный уровень, а здесь мы получали только отписки, - рассказала жительница дома Мария.

По ее словам, в многоквартирном доме проживает порядка 30 детей в возрасте до 14 лет и отсутствие своей небольшой детской площадки станет настоящей проблемой для семей. Да и остальных жильцов новость о скором появлении на территории их двора выезда, тоже не радует. Фактически машины буду проезжать прямо под окнами, а между ограждающим забором и стеной дома останется небольшой проход, не более 1,5 метров шириной.

Фактически жильцам многоэтажки оставят небольшой проход к калитке, оградив выезд забором.Фото: Кира Санникова

- Фактически, начать разбирать нашу детскую площадку должны были сегодня, 20 ноября. Но нам удалось добиться отсрочки исполнения судебного постановления на 5 дней и за это время мы рассчитываем привлечь внимание общественности к нашей проблеме, - пояснила Мария.

Она добавила, что новую детскую площадку вместо существующей предполагается обустроить на месте аварийных домов, расположенных неподалеку и планируемых к сносу. Но сделать это планируется не раннее 2023 года. Плюс ко всему, участок земли плотно прилегает к дороге с довольно оживленным потоком автотранспорта и находится за границами жилого дома №26 по улице Мельничной.

Предполагаемое место обустройства новой детской площадки через дорогу (въезд/выезд) от дома.Фото: Кира Санникова

СПРАВКА КП

ЖК «Лайф Плаза» расположен по адресу Мельничная, 26, строение 1. У жилого комплекса довольно внушительная закрытая дворовая территория, граничащая с Мельничной 26, а также спортивно-игровая площадка на крыше паркинга, включающая футбольное поле, комбинированную площадку для волейбола, баскетбола и тенниса, беговую спринтерскую дорожку на 30 м.