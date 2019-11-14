2019-11-14T11:10:05+03:00
Происшествия

ТОП-6 советов: как не замёрзнуть зимой в Тюмени и чем согреться в морозы

Погодка на улице морозная, поэтому рекомендации от врачей вам очень пригодятся
Алексей КОСЕНЧУК
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ТОП-6 советов для тюменцев от врачей, как не замёрзнуть и чем согреться в морозы. Фото: risovach.ruТОП-6 советов для тюменцев от врачей, как не замёрзнуть и чем согреться в морозы. Фото: risovach.ru
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Морозная погода установилась в Тюмени, а значит, есть риск получить переохлаждение, замёрзнуть и заполучить ненужные болячки. Чтобы этого избежать, нужно следовать простым шести советам от врача-комбустиолога тюменской МСЧ «Нефтяник». Тогда вам не будет страшен никакой холод, и вы сохраните себе здоровье.

- Одевайтесь адекватно! Одежда должна быть теплой, обувь – сухой, просторной и не тесной. Обязательно надевайте шапку на голову.

- Двигайтесь! Если вы почувствовали, что пальцы ног начинают неметь – начинайте активно двигаться! Прыгайте на месте, топчитесь – это поможет восстановить кровообращение. То же самое нужно делать, если начинают замерзать руки. Несколько раз взмахните руками сверху вниз – это поспособствует притоку крови к пальцам. Эффект вы почувствуете почти сразу по наличию покалывания в пальцах.

- Грейтесь! Согревайте ладонями, но не растирайте, открытые участки лица: нос, уши, щеки. А ещё можно подышать через шарф.

- Прячьтесь от холода! Если на улице очень холодно, зайдите в помещение (в подъезд, магазин), либо спрячьтесь от ветра в остановочном комплексе. Помните, что последующие отморожения переносятся хуже! Если у вас уже было обморожение, то ваш организм будет более чувствительным к низким температурам впоследствии. Риск получить следующее, более глубокое, отморожение будет более вероятным.

- Берегите себя от ознобления! Хроническое воздействие низкой температуры и повышенной влажности воздуха в будущем приводит к таким сосудистым заболеваниям, как болезнь Рейно и облитерирующий эндартериит. Они вызывают нарушения кровообращения в конечностях и, как следствие, есть опасность развития гангрены.

- Не проходите мимо! Будьте внимательны к окружающим вас людям и будьте готовы оказать помощь человеку, который лежит в сугробе. Помогите ему встать на ноги и отведите в помещение, а при необходимости вызовите скорую помощь!

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала о том, как тюменцам без травм пережить гололед в ноябре 2019 года. А ещё наши корреспонденты пробовали на себе несколько способов согреться в морозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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