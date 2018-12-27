Испытано на себе: как не замерзнуть зимой в Тюмени

Тюменскую область на несколько дней накрывали холода. 30-35 градусов - это вам не шутка. Хотя, конечно, северяне скажут – а, ерунда, у нас и в 45 градусов жизнь не останавливается. Так или иначе, морозы у нас не в первый, но и не в последний раз. Тюменская редакция «Комсомолки», как и все, померзла на улице и решила испробовать несколько способов, которые обещают согреть в стужу. Мы потянули жребий, кто станет жертвой эксперимента, и я вытащила короткую соломинку. Ладно, соломы мы не нашли, но это был самый короткий карандаш.

МЕРЗНИ-МЕРЗНИ, ВОЛЧИЙ ХВОСТ

Эффективнейший способ не замерзнуть - остаться дома, но мне, как и большинству трудящихся, он не подходит. Так что в опытах с согреванием я исходила из реальных возможностей. Почитала женские журналы, послушала советы бабушек, пробежалась по морозным улицам, и вот они - результаты эксперимента, основанные на простых и, по большей части, действенных способах.

НА СЫТЫЙ ЖЕЛУДОК

О том, что из дома нужно выходить, только хорошо поев, мне еще бабушка говорила, а мама с дедом ей вторили. И, знаете, они были правы.

Коль уж на улицу работающие люди обычно выходят с утра, после завтрака, я ударила по этой теме. Обычно по утрам я плотно не ем, но ради опыта постаралась. К тому же, в отличие от ужина, хороший завтрак полезен и рекомендован приверженцами ЗОЖ, а тут он мне еще и послужил топливом для организма в трескучие морозы.

Я не веган, но мясо с утра – это чересчур, хотя его советуют уплетать за обе щеки, если нужно согреться. Фрукты с овощами – это тоже не предел мечтаний для такого мерзляка-экспериментатора, как я. Тем более у нас тут не Бразилия, чтобы манго питаться. Как выяснилось, хорошо и долго согревают орехи и сыр, а еще овсяная каша. Именно с этим набором мне удалось на более длительное время чувствовать тепло. Еще, кстати, женские журналы утверждали мне, что для согрева нужно больше специй, – но тут уж на любителя. Меня и хорошая порция овсянки с сырным бутербродом неплохо обогрели. Во всяком случае, до работы добраться хватило.

Согреваться лучше всего насыщенными, терпкими чаями - травяными, с имбирем, лимоном. Фото с сайта Pixabay.com

ПЕЙТЕ ЧАЙ

В одном из моих любимых британских сериалов главный герой попросил вместо алкоголя подать ему чай, но самый крепкий и пакетик не вынимать. Та же ситуация у нас в Сибири. Вместо согрева алкоголем и кофе лучше пить насыщенные, терпкие чаи - травяные, с имбирем, лимоном. Согревают они отменно. Даже самый горячий кофе с ними не сравнится. Не зря ж на зимних уличных забавах участникам всегда предлагают чай. Это, и правда, помогает, на себе испытала. Чай перед выходом и чай после того, как пришла с улицы. И вкусно, и тепло. Еще советуют пить горячий шоколад, но ни у меня, ни у моих коллег не было дома этого напитка, чтобы провести испытание, так что я поверю на слово альпинистам. Знаю, они часто его пьют в горах. Кстати, глинтвейн тоже хорошо помогает согреться, в том числе и благодаря специям. Но лучше, если он все-таки будет безалкогольный – алкоголь на холоде греет очень недолго.

ДЕРЖИТЕ НОГИ И ГОЛОВУ В ТЕПЛЕ

И это еще одна истина, испытанная на себе старшими поколениями, а теперь и нами. Тут не только теплые носочки, но и двойные колготки, хорошие подштанники с начесом, а еще лучше термобелье. Сразу дает полное ощущение тепла, да и потом не дает промерзнуть до костей. Не то, что до машины, до автобусной остановки можно спокойно дойти и автобус подождать. Толщина свитера тоже имеет значение – и тут вязаная одежда гораздо эффективнее, чем толстовка. Во всяком случае, мне теплее было в вязаной одежде, чем в тканевой, какой бы толстой она ни была. И конечно, выходить на улицу категорически нельзя без шапки. Дополнительно прикрывшись уютным капюшоном, можно вообще почувствовать холод разве что глазами. Нос-то ведь прикрыт шарфом.

Если подобающе одеться, то холод можно почувствовать разве что глазами. Фото с сайта Pixabay.com

Жаль, что не все следуют этому правилу. За прошедшие холодные дни я встретила мужчин в шапках, прикрывающих лишь макушку, зато с такими красными ушами, что страшно становится. Попадались мне и женщины, которых просто колотило от холода, потому что голову им грели разве что их собственные волосы. В основном, таким балуется, конечно, молодежь. То штаны с подворотом наденут, то легкую курточку для максимум -10 градусов. Ну и самый шок я испытала, когда увидела девушку, которая шла, не прикрывая лицо шарфиком или хотя бы рукавичкой, и кончик ее носа был белый-белый. На фоне остальной покрасневшей кожи смотрелось это жутко, как будто она прилепила кусочек пластыря. Но нет… Сердобольные женщины, которые заметили, что девушка рискует остаться без носа (не знаю, честно говоря, бывали ли случаи ампутации носа при обморожении), пришли ей на помощь. И тут, кстати, еще одно действенное правило – если у вас замерзли конечности – руки, ноги, нос, уши – поможет массаж. Он разгоняет кровь и разогревает тело. Так что, надеюсь, нос девушке спасли.

ДЫШИТЕ ПРАВИЛЬНО

Вычитала я где-то совет о том, что на морозе вдыхать нужно медленно и неглубоко, а еще эффективнее - через одну ноздрю. Это правило было довольно сложно протестировать за пару дней. Я честно пыталась, но у меня то на бегу дыхание собьется, то и вовсе забуду, что надо по-особенному дышать. Я поняла одно – это как закаливание. Нужно тренироваться и дышать так регулярно, не только в самые морозы. Только тогда способ подействует.

На морозе вдыхать нужно медленно и неглубокоФото: Лидия Шумкова

ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ

Припоминали всей редакцией детство и никак не могли вспомнить, чтобы сильно мерзли тогда. У меня даже подруга-северянка есть, которая в школьные годы при 40 градусах гулять по улицам родного города ходила. И ведь ничего – все конечности на месте. Кто-то скажет – конечно, молодая кровь, она горяча, не дает замерзнуть. А я скажу, что дело еще и в движении. Дети не стоят на месте, даже когда кого-то или чего-то ждут на улице. Вот и взрослыми мы не должны стоять, как истуканы. Если довелось оказаться в режиме ожидания на улице, не стесняйтесь, нарезайте круги, пританцовывайте, перекатывайтесь с пятки на носок, но только не замирайте без движения. Я пробовала, и это было даже весело.

БОЛЬШЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ

Грустным и напряженным людям в холода приходится тяжелее, чем веселым. Я точно знаю – с хорошим настроением, в компании родных, друзей, мороз пощипывает не так сурово. Поэтому старайтесь, по возможности, не нервничать, больше смейтесь и держитесь за своих близких, тем более, что на носу Новый год – самый волшебный семейный праздник.