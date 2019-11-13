2019-11-13T19:38:54+03:00
Происшествия

«Инфекция распространилась молниеносно»: следователи возбудили дело после гибели тюменского курсанта от менингита

Михаил Баринов два дня жаловался на высокую температуру и боли в животе
Алексей КОСЕНЧУК
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Погибший курсант Миша Баринов - справа. Фото: change.orgПогибший курсант Миша Баринов - справа. Фото: change.org
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Чудовищная история с курсантом ТВВИКУ Михаилом Бариновым, который скончался 8 ноября, получила своё продолжение. Сегодня стало известно о том, что следственный отдела СК РФ по Тюменскому гарнизону возбудил уголовное дело по статье «Неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть».

По информации ведомства, 7 ноября в 21.30 курсант Михаил Баранов обратился в поликлинику училища из-за высокой температуры. Медсестра, которая проводила приём, сбила температуру лекарством, после чего направила его в подразделение. Женщина обязала прийти его на приём на следующий день, в 8 утра, однако утром парню стало хуже. Около 7 часов утра он вновь обратился в поликлинику с жалобами на высокую температуру и боли в животе. Его осмотрел терапевт, который принял решение госпитализировать парня в тюменскую областную клиническую больницу. Несмотря на реанимацию, в 13.15 курсант скончался от молниеносного течения инфекции и сепсиса.

Следователи разберутся в трагедии в тюменском ТВВИКУ Фото: Татьяна Коркина

Следователи разберутся в трагедии в тюменском ТВВИКУФото: Татьяна Коркина

– По результатам лабораторных исследований подтвержден менингококковый менингит. Это инфекция, которая передается воздушно-капельным путем при близком контакте. Поэтому в эти же сутки совместно с медработниками училища работало две бригады медиков, – сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» рассказали, что городская поликлиника №3 провела вакцинацию всех контактных лиц и профилактическую антибиотикотерапию. Бригада Областной клинической инфекционной больницы их осмотрела и произвела забор анализов. В дальнейшем все мероприятия будут проводиться согласно действующим регламентам по результатам анализов.

Также стало известно, что 21 курсант из медицинского отделения был переведен в Инфекционную больницу. У них различные диагнозы – ОРВИ, ангина и другие заболевания.

Расследование уголовного дела продолжается.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В интернете появилась петиция, адресованная губернатору Тюменской области Александру Моору и министру обороны Сергею Шойгу. Ее автор Амир Шабанов уверяет: в смерти курсанта ТВИККУ Михаила Баранова виновата медсестра и командир роты.

- Человека с температурой 39 с лишним не отправили в городскую поликлинику, а дали таблетку и отправили в казарму. После этого с утра он убирал снег и потом пошел в санчасть, но было уже поздно. Я не представляю, как он терпел такую боль... это невыносимо. А болел Миханя менингитом, у него были все признаки, но руководству было все равно. Человеку с таким заболеванием и с такой температурой остается жить мало, – пишет Шабанов.

Сейчас её подписали более 2,6 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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