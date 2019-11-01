2019-11-01T08:39:50+03:00
Общество

Александр Моор: последствия от снегопада в Тюменской области устраняют круглосуточно

Об этом глава региона сообщил на своих страничках в социальных сетях [фото]
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Александр Моор: последствия от снегопада в Тюменской области устраняют круглосуточноАлександр Моор: последствия от снегопада в Тюменской области устраняют круглосуточноФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Последствия от вчерашнего снегопада в населённых пунктах Тюменской области устраняют круглосуточно. Об этом на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram рассказал губернатор Александр Моор. По словам главы региона, коммунальные службы ведут большую работу, чтобы жители быстро и беспрепятственно передвигались по улицам, вне зависимости от погоды.

Уборка снега. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Уборка снега.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В ночь с 31 октября на 1 ноября на дорожные работы в Тюмени вышло более 400 единиц снегоуборочной техники. Рабочие вывезли более 14 тысяч кубометров снега со 192 улиц, днём планируется расчистить ещё 295 улиц. В противогололёдной уборке и подметании тротуаров в Ишиме участвуют 12 единиц техники, в Ялуторовске – 16. С последствиями снегопада в Тобольске борются 55 единиц техники.

- Снег вывозят с автобусных остановок, наземных пешеходных переходов, въездов на территории социально значимых объектов. Чистят стоянки и все основные автобусные маршруты, - написал в социальных сетях Александр Моор.

Дорожники работали всю ночь Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дорожники работали всю ночьФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Как ранее писала «Комсомольская правда – Тюмень», 31 октября область буквально потонула в снегу. В результате город сковали большие пробки.

Снег и метель препятствуют нормальной видимости, поэтому сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим и не превышать его. Также следует соблюдать осторожность на подъездах к пешеходным переходам. Журналисты «Комсомолки» подготовили специальную памятку для того, чтобы избежать аварийных ситуаций на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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