Сильный снегопад в Тюмени: пробки на дорогах, уборка улиц, ухудшение видимости - текущая ситуация
Сегодня в Тюмени выпало большое количество осадков. Снег и метель препятствуют нормальной видимости, поэтому сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим и не превышать его. Также следует соблюдать осторожность на подъездах к пешеходным переходам.
На данный момент ДТП с пострадавшими в Тюмени не зарегистрировано, об этом сообщает Анжела Борисова, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Тюменской области. Она добавила, что из-за снегопада увеличено количество патрульных машин, а также ГИБДД переходит в усиленный режим.
- 31 октября наряды полка дорожно-патрульной службы и территориальных подразделений ГИБДД Тюменской области будут работать в усиленном режиме для предотвращения дорожных аварий в условиях снегопада. Автоинспекторы во взаимодействии с дорожными службами будут контролировать дорожную обстановку с целью своевременного обнаружения и устранения гололеда, снежных переметов, и предупреждать водителей об опасности в случае ухудшения видимости на трассах, - пояснила Анжела Борисова.
«Комсомолка» подготовила несколько рекомендация для того, чтобы избежать аварийные ситуации на дорогах:
1) Включайте фары
Не забывайте включать противотуманные передние и задние фары.
2) Не забывайте про аварийку
Включать ее необходимо для обозначения автомобиля, если видимость ухудшилась.
3) Не маневрируйте
В такую погоду желательно не выходить на обгон.
4) Помните о скорости
Снижать скорость лучше медленно. И не тормозить резко, чтобы избежать аварии.
5) Держите дистанцию
Вы должны видеть автомобиль, который едет впереди.
6) Переобуйтесь
И самое главное: срочно поменяйте резину, если еще не сделали этого.
Желаем вам легких дорог и счастливого пути!
ИСТОЧНИК KP.RU