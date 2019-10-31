Сильный снегопад в Тюмени: пробки на дорогах, уборка улиц, ухудшение видимости - текущая ситуация

Сегодня в Тюмени выпало большое количество осадков. Снег и метель препятствуют нормальной видимости, поэтому сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим и не превышать его. Также следует соблюдать осторожность на подъездах к пешеходным переходам.

На данный момент ДТП с пострадавшими в Тюмени не зарегистрировано, об этом сообщает Анжела Борисова, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Тюменской области. Она добавила, что из-за снегопада увеличено количество патрульных машин, а также ГИБДД переходит в усиленный режим.

- 31 октября наряды полка дорожно-патрульной службы и территориальных подразделений ГИБДД Тюменской области будут работать в усиленном режиме для предотвращения дорожных аварий в условиях снегопада. Автоинспекторы во взаимодействии с дорожными службами будут контролировать дорожную обстановку с целью своевременного обнаружения и устранения гололеда, снежных переметов, и предупреждать водителей об опасности в случае ухудшения видимости на трассах, - пояснила Анжела Борисова.

«Комсомолка» подготовила несколько рекомендация для того, чтобы избежать аварийные ситуации на дорогах:

1) Включайте фары

Не забывайте включать противотуманные передние и задние фары.

2) Не забывайте про аварийку

Включать ее необходимо для обозначения автомобиля, если видимость ухудшилась.

3) Не маневрируйте

В такую погоду желательно не выходить на обгон.

4) Помните о скорости

Снижать скорость лучше медленно. И не тормозить резко, чтобы избежать аварии.

5) Держите дистанцию

Вы должны видеть автомобиль, который едет впереди.

6) Переобуйтесь

И самое главное: срочно поменяйте резину, если еще не сделали этого.

Желаем вам легких дорог и счастливого пути!