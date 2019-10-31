Снегопад стал причиной высокой загруженности дорог в Тюмени

СЕГОДНЯ 09:08 2019-10-31T09:25:33+03:00

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В Тюмени на данный момент наблюдается необычно высокая загруженность дорог. По данным сервиса ЯНДЕКС.ПРОБКИ, сейчас в областном центре 6 баллов, что на 3 балла выше обычного.

Во многом на дорожную ситуацию повлиял начавшийся около 9.30 снег. До начала метели ситуация на автомагистралях оставалась стабильной. Так, утром 31 октября максимальная загруженность дорог составила 4 балла, что на 2 балла меньше, чем обычно.

Наиболее загруженной утром магистралью стала улица 50 лет Октября к ПрофсоюзнойФото: Кира Санникова

Наиболее загруженными магистралями стали: улица 50 лет Октября к Профсоюзной (6 баллов), улица 50 лет Октября к 50 лет ВЛКСМ (5 баллов), Алебашевская - Профсоюзная в обе стороны (4 балла), улица Республики к Ямской (4 балла).

В то же время на ряде магистралей было отмечено нехарактерно свободное для данного времени движение. Это улица Мельникайте к Дружбы. Здесь плотность транспортного потока составила всего 2 балла, что на 2 балла ниже обычного. Аналогичная ситуация наблюдалась и на улице Пермякова к 50 лет Октября. Пробки здесь не превысили 4 баллов, что на 2 балла ниже обычного.

Из-за снегопада видимость на дорогах ограничена.

Следует отметить, что о неблагоприятных метеоусловиях жителей Тюмени накануне предупреждало главное управление МЧС по Тюменской области. Спасатели рекомендовали горожанам воздержаться от дальних поездок и долгих прогулок. На усиленный режим работы в связи с прогнозируемым снегопадом перешли и сотрудники ГИБДД.

В ближайшие дни автоинспекторам предстоит работать на предотвращение дорожных аварий, количество которых возрастает при движении в плохих погодных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU