Снегопад стал причиной высокой загруженности дорог в Тюмени
В Тюмени на данный момент наблюдается необычно высокая загруженность дорог. По данным сервиса ЯНДЕКС.ПРОБКИ, сейчас в областном центре 6 баллов, что на 3 балла выше обычного.
Во многом на дорожную ситуацию повлиял начавшийся около 9.30 снег. До начала метели ситуация на автомагистралях оставалась стабильной. Так, утром 31 октября максимальная загруженность дорог составила 4 балла, что на 2 балла меньше, чем обычно.
Наиболее загруженной утром магистралью стала улица 50 лет Октября к ПрофсоюзнойФото: Кира Санникова
Наиболее загруженными магистралями стали: улица 50 лет Октября к Профсоюзной (6 баллов), улица 50 лет Октября к 50 лет ВЛКСМ (5 баллов), Алебашевская - Профсоюзная в обе стороны (4 балла), улица Республики к Ямской (4 балла).
В то же время на ряде магистралей было отмечено нехарактерно свободное для данного времени движение. Это улица Мельникайте к Дружбы. Здесь плотность транспортного потока составила всего 2 балла, что на 2 балла ниже обычного. Аналогичная ситуация наблюдалась и на улице Пермякова к 50 лет Октября. Пробки здесь не превысили 4 баллов, что на 2 балла ниже обычного.
Из-за снегопада видимость на дорогах ограничена.
Следует отметить, что о неблагоприятных метеоусловиях жителей Тюмени накануне предупреждало главное управление МЧС по Тюменской области. Спасатели рекомендовали горожанам воздержаться от дальних поездок и долгих прогулок. На усиленный режим работы в связи с прогнозируемым снегопадом перешли и сотрудники ГИБДД.
В ближайшие дни автоинспекторам предстоит работать на предотвращение дорожных аварий, количество которых возрастает при движении в плохих погодных условиях.
ИСТОЧНИК KP.RU