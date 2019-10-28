«Видел бы – не стрелял»: под пули солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова попал его земляк из Тюменской области

Среди солдат, попавших под пули Рамиля Шамсутдинова из Тюменской области, оказался его земляк. 19-летний Евгений Графов из небольшого села Сорочкино Аромашевского района выжил после стрельбы в военной части, но по последним данным находится в очень тяжелом состоянии.

По информации Комитета совета солдатских матерей России, юношу, в отличие от другого раненого солдата Владислава Шпака, не могут пока доставить для лечения в Москву, поскольку ждут стабилизации состояния. Сейчас он лежит в реанимации в читинском госпитале с огнестрельной раной головы и не приходит в сознание.

Евгений Графов ушел в армию во время летнего призыва в июле этого года. Точно также, как и Рамиль, он успел отслужить всего четыре месяца. До армии Женя учился в колледже на каменщика и сварщика.

Женю проводили в армию в июле этого года. Фото со странички Дани Скудина в ВК

Друзья рассказывают, что Евгений – веселый, отзывчивый парень, который за все четыре месяца никогда не говорил о тяготах службы. И для всех, конечно, шок, что такое могло произойти.

- Звонил мне по выходным, говорил, что все нормально, но все равно хочется домой. Про дедовщину ничего такого не говорил. Я у него спрашивал, обижают его там или нет, но он ничего такого не говорил, - уточнил Владимир, близкий друг, с которым Евгений общается с детства.

Известно, что у Жени спустя месяц после ухода в армию, родился сын. Сейчас малышу всего три месяца.

Родные и друзья узнали о стрельбе в части, в которой служит Женя, из новостей. О том, что тот пострадал, военные им не сообщали. Пришлось дозваниваться самим и узнавать о состоянии парня. Впрочем, как и всем остальным родителям и семьям погибших и раненых солдат.

- Мы все в надежде, что выживет, он парень сильный, - поделился переживаниями Владимир.

Кстати, по информации издания Newsader.com Рамиль Шамсутдинов, который заявлял, что не сожалеет о содеянном, не собирался стрелять в Евгения Графова, поскольку дружил с ним.

- В Графова попал случайно: он сливался со всеми в момент стрельбы. В условиях плохого освещения не разобрать было лиц. Видел бы – не стрелял, – цитирует слова Рамиля интернет-сайт.

Напомним, в пятницу, 25 октября, при смене караула в военной части, расположенной в Забайкальском крае солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из табельного оружия. Погибли восемь человек, еще двое ранены. Стрелка заключили под стражу на два месяца и возбудили уголовное дело по факту убийства двух и более лиц.

УТОЧНЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Позднее стало известно, что Евгения сегодня все же доставили в Москву в Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко. Он пришел в себя, но каково его состояние на данный момент, родственники и друзья не знают.

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