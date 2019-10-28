2019-10-28T12:32:30+03:00
Происшествия

"Свободу Рамилю Шамсутдинову!". В поддержку солдата, расстрелявшего сослуживцев, созданы две петиции

Неравнодушные к судьбе парня россияне просят вынести ему оправдательный приговор
Вадим Бегун
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В поддержку срочника из Тюменской области, который убил сослуживцев, созданы петиции. Фото - соцсети.В поддержку срочника из Тюменской области, который убил сослуживцев, созданы петиции. Фото - соцсети.
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В поддержку солдата-срочника из Тюменской области, который 25 октября на территории войсковой части 54160 расстрелял своих сослуживцев, созданы две петиции. В настоящий момент их подписали почти пять тысяч человек.

«Мы требуем признать действия тюменского солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял 8 военнослужащих своей части, самообороной. Сегодня в российской армии процветает дедовщина, жертвой которой стал Рамиль», – такими словами начинается первая петиция, созданная неким Иваном Обляковым на сайте change.org.

В ней говорится, что военная часть, в которой служил парень из Вагая, известна своими неуставными отношениями. Как раз дедовщина могла стать причиной, почему молодой человек решился на убийство. Обляков считает, что до такого психологического состояния, когда убийство стало единственным выходом, парня просто довели. Петиция призвана обратить внимание на проблемы неуставных отношений в российской армии главы Министерства обороны РФ Сергея Шойгу. В момент написания статьи ее подписали 534 человека.

Из информации, которая изложена в другой петиции, следует, что «все подробности произошедшего держатся под грифом «секретно».

«Все-таки военные, все-таки закрытый городок и сама часть, кстати, тоже секретная. Местных журналистов не пускают к воротам на пушечный выстрел. Информации нет! В минобороны России прокомментировали сдержанно: причина расстрела, вероятно, нервный срыв бойца после личных проблем, не связанных со службой в вооруженных силах. Что же на самом деле там произошло?» – пытается разобраться автор петиции Данил Дроздов. В настоящий момент его поддерживают 4 256 человек.

Люди, подписавшие петицию, комментируют, что сами сталкивали с беспределом, который творится в армии.

«Не буду оправдывать или обвинять парня. Но скажу, что в свое время сам сталкивался с отморозками, которые считали нормой оскорбить и унизить мимоходом. Они, как правило, сбиваются в стаи, находят себе жертву и вымещают на ней все свои комплексы, свою умственную и нравственную неполноценность. И, поверьте, было желание в свое время взять в руки что-нибудь этакое, чтобы ответить по принципу «обидчику платят той же монетой», – пишет Антон Редикульцев.

Другой подписавший, Сергей О., говорит, что у него за "человека с большой буквы" болит душа: «Не могу быть безучастным. Не можете организовать службу в нормальных условиях, искоренить дедовщину, значит, пора перестать убивать людей и калечить физически и морально в армии!»

Корреспонденты "Комсомольской правды - Тюмени" побывали в Вагае, откуда родом Рамиль Шамсутдинов. Односельчане утверждают, что он рос адекватным ребенком и никогда не проявлял агрессии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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