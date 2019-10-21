Крупный пожар на тюменском заводе: воздух над городом проверят на токсичность

Тюменские специалисты проверяют, насколько пожар на полимерном заводе повлиял на экологическую обстановку в городе. Напомним, накануне крупный пожар произошел на промышленном объекте. Горел ангар на территории завода «Полимер-Пласт». Черный едкий дым был видена не только со всех концов города, но и далеко за его пределами.

Что с экологией в Тюмени?

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что после пожара взяли все необходимые пробы воздуха. Сейчас проводятся их лабораторные исследования, однако пока превышений загрязняющих веществ в воздухе после пожара в ближайших населенных пунктах не обнаружено, поскольку возгорание произошло вдали от жилых районов и к тому же в это время дул южный ветер. Он унес продукты горения далеко от населенных пунктов.

В ведомстве пообещали дополнительно проинформировать жителей Тюмени об окончательных результатах исследований, которые станут известны ближе к вечеру.

Из-за дыма тушить пожар было сложно, сотрудникам приходилось работать в средствах защиты органов дыхания. Фото ГУ МЧС России по Тюменской области

По сообщениям очевидцев

В соцсетях со вчерашнего дня гуляет множество фотографий и видео со всех ракурсов, на которых был виден столб дыма, поднимающегося с района промзоны. Густой дым было видно на набережной, на улице Мельникайте, на Московском тракте, в 1-м Заречном, в Европейском микрорайонах, на Лесобазе, Ватутина и на Мысу. В течение всех полутора часов, пока дымное облако висело над городом, люди задавались вопросом, что же так горит и есть ли пострадавшие.

Многие жаловались на запах жженой резины и на витающий в воздухе «черный снег» - мельчайшие частицы сажи от сгоревшего пластика. Жильцы частных домов, коттеджей опасались, что пламя может перекинуться на их дома. Некоторые горожане даже сообщали, что у них отключили свет. Возможно, причина обесточивания также заключалась в пожаре.

В то время, как пожарные машины мчались по тревоге на улицу Бабарынка, 56 корпус 5, где и произошло возгорание, тюменка рассказала, что слышала три последовательных хлопка, будто взорвались баллоны с газом. Ударная волна была такой силы, что сработала сигнализация на припаркованной у торгового центра «Вояж» автомобиля.

С места событий

Корреспондент «Комсомольской правды – Тюмень» побывал на месте пожара и узнал, что часть пожарных автомобилей не могли проехать к месту ЧП из-за образовавшейся автомобильной пробки. Тем не менее, пожар удалось потушить. В это время полиция оцепила территорию завода, а на месте дежурили бригады «скорой».

Черный едкий дым был видена не только со всех концов города, но и далеко за его пределами. Фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Официально

Как рассказали в ГУ МЧС России по Тюменской области, сообщение о пожаре на территории завода «Полимер-Пласт» в поступило 14 часов 29 минуты, уже через четыре минуты первые подразделения были на месте. На момент прибытия спецслужб огнем полностью был охвачен ангар, размерами 15×40 метров.

- Руководителем тушения пожара было принято решение о присвоении пожару повышенного ранга сложности. Тушение пожара осложнялось тем, что продукты горения были токсичны и сотрудникам приходилось работать в средствах защиты органов дыхания. Всего было создано четыре звена газодымозащитной службы, - уточнили в ведомстве.

Локализовать пожар на площади 950 квадратных метров удалось в 15 часов 18 минут, еще через 13 минут был ликвидирован открытый огонь. Всего в тушении пожара принимало участие 17 единиц техники и 60 человек личного состава пожарно-спасательного гарнизона города Тюмени.

- Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Причина и ущерб будут установлены компетентными органами, - отметили в региональном управлении МЧС.

По предварительным данным, пожар на заводе произошел из-за нарушения правил безопасности при проведении огневых работ.

Кстати

На заводе «Полимер-Пласт» в Тюмени в прошлом году уже был пожар, который также сопровождался густым черным дымом. 9 мая 2018 года на улице Бабарынка полыхал цех завода. Клубы дыма было видно от Заречных микрорайонов до Ямальского.

Тюмень. Пожар на заводе "Полимерпласт" с коптера..Видео Александра Кондалова для tyumentimes.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Страшный пожар на Бабарынке напугал всю Тюмень: рассказываем, что происходит сейчас

Пока в сторону Обороны мчались со спецсигналами пожарные машины, тюменцы недоумевали, что происходит, что горит (подробности)

На Бабарынке в Тюмени горит арочный склад завода по изготовлению полимеров

Дым был виден за 60 километров от города (подробности)