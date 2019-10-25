Куда сходить с детьми на осенних каникулах 2019 в Тюмени

Со следующей недели тюменские школьники уходят на осенние каникулы. Отдыхать им предстоит неделю – с 28 октября по 4 ноября. Чем занять детей, пока нет уроков, – в подборке «Комсомольской правды – Тюмень».

С 28 октября

Дети с родителями могут посетить экскурсии по постоянным выставочным экспозициям, размещенным в библиотеках города. Выставки открыты в рабочее время библиотек (выходные дни – 4 и 5 ноября): «Славка с улицы Герцена», «Царская улица, квартал 43: память места» и «Усадьба Колмаковых: память места» в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14); «Право жить на пространстве, которому не видно конца», посвященная пребыванию Антона Павловича Чехова в Тюмени, в Библиотеке № 8 имени А.П.Чехова (ул. Северная, 2); «Меня на крыльях птица в мир принесла…», посвященная известному тюменскому писателю, в Библиотеке № 2 им. А.А.Гришина, (ул. Мира, 31); «Вся Сибирь», в которой собраны уникальные экспонаты и издания, выпущенные Общественным благотворительным фондом «Возрождение Тобольска», в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51)

Когда: с 28 октября с 10.00 до 19.00

Где: библиотеки Тюмени

Возраст: 6+

29 октября

В 10.30 в Центре семейного чтения имени А. С. Пушкина (ул. Газовиков, 30) состоится Посвящение в читатели «Назад в прошлое, или Невероятное путешествие в мир книг». В этот день библиотеку могут посетить самые маленькие читатели. Ребят познакомят с работой каждого отдела, с правилами пользования абонементом, расскажут о том, какой была старинная книга, что требовалось для ее создания.

В 14.00 любителей творчества автора детских сказок и рассказов о жизни животного мира Виталия Бианки приглашают на акварельную поляну «Волшебной кисточкой по краскам» в Библиотеку № 1 (ул. А. Матросова, 27). На мероприятии ребята нарисуют иллюстрации по произведениям детского писателя. За лучшие творческие работы победители получат дипломы и сладкие призы.

Когда: 29 октября в 10.30 и 14.00

Где: Центр семейного чтения имени А. С. Пушкина (ул. Газовиков, 30) и Библиотека №1 (ул. А. Матросова, 27)

Возраст: 6+

Дети с родителями могут посетить экскурсии по постоянным выставочным экспозициям, размещенным в библиотеках города. Фото с сайта citylib-tyumen.ru

30 октября

В 11.00 в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48) состоится просмотр мультфильмов «Где это видано, где это слыхано» с викториной и конкурсом пантомимы. На мероприятие необходимо записываться, поскольку места ограничены.

Когда: 30 октября в 11.00

Где: Центральная детская библиотека (ул. Харьковская, 48)

Возраст: 6+

До 31 октября

В Тюмени 23 октября открылась выставка шедевров мастериц «Золотое шитье Сибири» (0+), но посетить ее можно и сейчас. Среди экспонатов, размещенных в сувенирном магазине «Легенды Сибири», - работы сестер Тобольского Иоанно-Введенского женского монастыря, который десятилетиями оставался центром золотошвейного промысла. Стоит отметить, что золотное шитье - это сложное, многообразное и многогранное культурное явление. В нем заложено искусство мастериц, особая осмысленность узоров и художественный опыт многих поколений.

Когда: с 23 октября с 10:00 до 19:00

Где: «Легенды Сибири» ул.Володарского, 47

Возраст: 6+

Золотное шитье - это сложное, многообразное и многогранное культурное явление. Фото с сайта косторез.рф

1 ноября

В Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48) в 11.00 начнется игровая программа «Дружба и братство – дороже богатства», приуроченная ко Дню народного единства. Младшие школьники узнают историю празднования Дня народного единства, отправятся в путешествие по карте России, поиграют в игры народов мира – якутскую народную игру «Заячий прыжок», удмуртскую игру «Платочек», белорусскую игру «Мельница» и другие.

Когда: 1 ноября в 11.00

Где: Центральная детская библиотека (ул. Харьковская, 48)

Возраст: 6+

Школьники постарше могут принять участие Большом этнографическом диктанте. Старт мероприятия намечен на 11.00. Диктант пройдет на различных площадках города, написать его могут все желающие, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений тоже нет. Диктант состоит из 30 вопросов – 20 общих и 10 региональных. На ответы участникам дается 45 минут. Максимальная оценка – 100 баллов. Подробнее узнать информацию о местах проведения мероприятия можно здесь.

Когда: 1 ноября в 11.00

Где: 53 площадки в Тюменской области

Возраст: 6+

Тюменцев ждут на "Ночи искусств". Фото - ТКТО

3 ноября

В седьмой раз в Тюмени проходит всероссийская акция «Ночь искусств». Тематические мероприятия, включая встречи с писателями, музыкантами, художниками и актерами, пройдут в музеях и театрах, в выставочных и концертных залах, библиотеках и культурных клубах. Большинство этих мероприятий – бесплатны. Для детей «Ночь искусств» стартует в 16:00. Так, например, в музее «Дом Машарова» юным посетителям предложат перевоплотиться в настоящих исследователей и поучаствовать в квесте «Маленький бытописатель». Интерактивная площадка «Ледниковый период» организована в музее «Городская дума». В Археологическом музее-заповеднике на озере Андреевском для участников пройдет театрализованное представление с «Заповедной Ноткой». Этот персонаж вместе с детьми будет учиться «сочинять музыку», извлекая звуки из подручных материалов и звуков леса. Более подробную афишу мероприятий «ночи искусств для детей» можно посмотреть здесь.

Когда: 3 ноября с 16.00

Где: музеи, театры, библиотеки Тюмени и Тюменской области

Возраст: 0+