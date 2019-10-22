Жители Тюменской области напишут Большой этнографический диктант

СЕГОДНЯ 20:08 2019-10-22T20:08:49+03:00

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В Тюменской области, как и во всей России, 1 ноября в 11 часов по местному времени состоится международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, мероприятие, приуроченное к празднованию Дня народного единства, состоится уже в четвёртый раз.

В нашем регионе диктант пройдёт на 44 площадках. Написать его можно будет в колледжах и техникумах региона, Тюменской областной научной библиотеке имени Д.И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59), Тюменском государственном университете (Институт социально-гуманитарных наук, ул. Республики, 9, ауд. 401) и на многих других. В диктанте примут участие представители различных национальностей и возрастов. Благодаря мероприятию можно будет узнать, каков уровень этнографической грамотности населения, какие у него знания о народах, проживающих в стране.

В диктанте – 30 вопросов: 20 общих и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта даётся 45 минут, максимальная сумма баллов за выполнение заданий – 100. Подробности об этнографическом диктанте можно узнать на сайте.

Отметим, что в 2018 году Большой этнографический диктант написали 392 тысячи человек, в их числе более 2,5 тысяч жителей Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU