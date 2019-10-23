2019-10-23T10:44:02+03:00
Звезды

Тюменцев приглашают на «Ночь искусств»

ТКТО готовил для местных жителей множество мероприятий
Вадим Бегун
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Тюменцев ждут на "Ночи искусств". Фото - ТКТО.Тюменцев ждут на "Ночи искусств". Фото - ТКТО.
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Всероссийская культурная акция «Ночь искусств» стартует с 3 на 4 ноября. Тюменцы смогут посетить самые разнообразные тематические мероприятия.

Тюмень по традиции присоединяется к этой акции, в этом году она пройдет уже в седьмой раз. Стоит отметить, что с каждым годом растет число участников этого необычного культурно-образовательного проекта. Учреждения Тюменского концертно-театрального объединения постарались подготовить разножанровые мероприятия. Из 18 ночных событий каждый может выбрать себе что-то по душе, – рассказала генеральный директор Тюменского-концертно-театрального объединения Надежда Казначеева.

Одно из мероприятий в рамках акции пройдет в Тюменском Большом драматическом театре 3 ноября в 21.30. Для местных жителей проведут ночную экскурсию «Театр изнутри». После спектакля «Призраки» состоятся интерактивные экскурсии с актерами театра с погружением в атмосферу игры, ребусами, встречей с интересными персонажами, возможностью попробовать себя в качестве актера.

С полным расписанием мероприятий можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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