2019-10-07T14:32:41+03:00
Звезды

Алёна Шишкова стала свидетельницей ограбления банка

Модель из Тюмени посетила театральную пародию на голливудские блокбастеры [фото]
Алексей КОСЕНЧУК
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Алёна Шишкова стала свидетельницей ограбления банкаАлёна Шишкова стала свидетельницей ограбления банкаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Театральную пародию на голливудские блокбастеры «Одиннадцать друзей Оушена», «Миссия невыполнима» и комедию «Полицейская академия» минувшим вечером посетила модель из Тюмени Алёна Шишкова. Девушка побывала на премьерном показе спектакля «Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ», действие которого происходит в Миннесоте (США) в 1958 году.

- В этом городе никому нельзя доверять: преступники выдают себя за полицейских, любовники наставляют друг другу рога, респектабельные жители города оказываются главными мошенниками. Все они охотятся за уникальным бриллиантом, который оставил на хранение в городском банке таинственный венгерский принц. В постановке задействовано 40 персонажей и звучат 6 музыкальных хитов, - говорится на официальном сайте спектакля.

На комедии об ограблении банка Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На комедии об ограблении банкаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Для премьеры спектакля девушка выбрала светлый брючный костюм и чёрную кожаную куртку, что понравилось не всем подписчикам.

- Ну почему ты вечно в лохмотьях каких-то? С такой фигурой можно было и пооригинальней быть, - советуют Алёне подписчики.

- Откуда у вас такая любовь к пижамным куцым костюмчикам? – интересуются другие.

- Набрав вес немножко, ты была бы самой сексуальной женщиной в России. Ты очень похудела, и это уже не красота и не сексуальность. Набери, пожалуйста, вес! – пишут Алёне мужчины.

Фото с премьеры Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Фото с премьерыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Надо сказать, что на выпады о своём внешнем виде Алёна отвечать не стала. Как, впрочем, и о своём отношении к спектаклю. Девушка лишь скромно поделилась фотографиями с ковровой дорожки и дополнила хэштегами: #грабимбанк #банкграбили.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала о том, что Алёна Шишкова провела фотосессию в средневековом неоготическом замке, а после этого вспомнила о сложном детстве в девяностые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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