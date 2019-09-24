В соцсетях ополчились на медиков, которые пытались спасти парня после ДТП

История с 19-летним Юрием Ференцем, который скончался в тюменской больнице после ДТП, продолжает набирать обороты. Напомним, участник дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на Салаирском тракте 19 сентября, скончался, не приходя в сознание. Молодой человек, водительский стаж которого1 год, на незарегистрированной отечественной легковушке выехал на встречную полосу и попал прямо под грузовик.

В больницу парня привезли в крайне тяжёлом состоянии – он был в коме. Однако, несмотря на все усилия медиков, травмы оказались несовместимыми с жизнью, мозг умер. В департаменте здравоохранения региона отметили, что близкие люди отказывались в это верить и требовали искусственно поддерживать жизнедеятельность организма. Врачи на это пошли, но истощение организма при отсутствии работы мозга привело к остановке сердца. Узнав, что Юра всё-таки умер, его родственники устроили такой скандал в больнице, что даже пришлось вызывать полицию.

- Они дергали дверь реанимации так, что чуть не выкорчевали ее с корнем, в итоге магнит повернулся и дверь не закрывалась. Медики не знали, что с этим делать, - говорит свидетель происшествия.

Информацию о потасовке подтвердила и медик, которая дежурила в ту злополучную ночь. - Всякое видела, но так страшно мне еще никогда на работе не было, - отмечает она.

Вскоре скандал перерос в угрозы. Родственники умершего стали угрожать медикам. А теперь к ним присоединились и диванные эксперты. Некоторые тюменцы в соцсетях на чём свет ругают врачей, которые, по их мнению, «не спасли» юношу и решили «продать его органы, когда он был ещё жив».

- Просто ловить по 1му этих врачей и самих же продавать на органы или их детей, - так предлагает действовать Вадим Рамазанов.

- Таких уродов кастрировать надо, - вторит Алина Пестова.

- Коновалы! Гениально... зачем лечить? когда можно продать по запчастям... Бизнес - штука серьёзная, - пишет Александр Фрост.

- Сжигать таких надо! – призывает к насилию Дмитрий Чижков.

- Убить! – поддерживает его пользователь Андрей Андреевич.

- Стрелять в этих, в белых халатах! – пишет Александр Провоторов.

- Не дай Бог, если бы с моим сыном так произошло, я бы этих врачей наказал так чтоб они всю жизнь парализованные помнили меня и сожалели о своём поступке! – свирепствует тюменец Тимофей под ником «Прикольный».

- Чтобы врачи так же сдохли, ток ещё тяжелее! Я не люблю такие вещи говорить, но скажу: не хочешь работать медиком – иди работай грузчиком. А если ты медик, то лучше выполняй свой долг. Если есть тут медики, запомните: никто вас не держит, не просят, вы сами принимаете решения, из этой истории. Умер человек - его часть души будет в твоей душе и будет мучать, пока ты не умрёшь, - говорит Динар Невретдинов.

Между тем, подобное поведение карается законом. В пресс-службе СО СУ СК по Тюменской области рассказали, что призывы к насилию в соцсетях – это преступление по статье «Угроза убийством» (Ст. 119). То есть, если врач решит, что его жизни угрожает опасность из-за комментариев с призывами, полиция может начать расследование. За такие деяния может грозить ограничение свободы на срок до 2-х лет, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до 2-х лет, арест на 6 месяцев или лишение свободы на срок до 2-х лет.