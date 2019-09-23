Стали известны подробности ДТП на Салаирском тракте, в результате которого погиб мужчина

СЕГОДНЯ 13:01 2019-09-23T13:03:18+03:00

Автоинспекторы рассказали подробности ДТП на Салаирском тракте, в результате которого погиб парень. Фото: Ольга Крыльцова

Медики боролись за жизнь тюменца несколько дней

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Автоинспекторы рассказали подробности ужасного ДТП на Салаирском тракте, в результате которого погиб 19-летний тюменец. Врачи несколько дней пытались реанимировать пострадавшего, но безуспешно.

– По предварительным данным, водитель отечественной легковушки выехал на встречную полосу прямо под грузовик, не выбрав безопасную скорость. Стаж вождения молодого человека – всего один год. В настоящее время обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области «МегаТюмени».

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что родственники погибшего парня чуть не вынесли дверь нейрореанимации тюменской больницы. Они довели до слез медсестру, которая дежурила в ту ночь. Также они сильно дергали дверь реанимации: в итоге магнит повернулся и дверь не закрывалась.

ИСТОЧНИК KP.RU