Как Тюмень пережила вечерний ураган: смотрим и ужасаемся

Очередной ураган пролетел над Тюменью минувшим вечером. Несмотря на то, что горожане были готовы к коллапсу (МЧС разослал смс-ки о штормовом предупреждении), многих погода застала врасплох.

Сорванные таблички с адресом. Фото: ЧС Тюмень

На Товарном шоссе из-за ветра загнуло остановочный комплекс. Пользователи соцсетей попросили обратить внимание администрации города на то, что комплексы хлипкие.

- Мне вот интересно: остановка должна защищать от ветра и мороза. Какого черта там сделали эти дырочки? – вопрошают пользователи.

- Дырочки - чтоб ветер проходил, чтоб не загнуло остановку.

- Но почему-то её загнуло.

Загнулся остановочный комплекс. Фото: ЧС Тюмень

Досталось от стихии и ребёнку: в районе улиц Пермякова -Широтная на коляску упало дерево. К счастью, малыш отделался испугом – прохожие успели поднять его и вытащить.

- По данным станции скорой помощи вчера, 19 сентября, в 18.10 поступил вызов на дом, повод — на 3-летнего ребёнка упало дерево, прибытие бригады скорой помощи — 18.16. Со слов мамы, около 40 минут назад на улице на коляску с ребёнком упало дерево. Коляска сломалась, а ребёнка на машине женщина привезла домой и вызвала скорую. Медики осмотрели пациента, после чего мать ребёнка отказалась от госпитализации, - рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

В школе №27, по сообщениям пользователей соцсетей, сорвало крышу. На кадре видно, как настил валяется прямо на асфальте, а то, что осталось наверху – в печальном состоянии

Сорванная крыша у 27-й школы. Фото: ЧС Тюмень

. В похожем состоянии крыша местного предприятия.

А тут крышу сорвало у предприятия. Фото: ЧС Тюмень

Про лежащие на земле заборы и знаки и говорить не стоит.

Знак устал и лёг полежать. Фото: ЧС Тюмень

Ещё один. Фото: ЧС Тюмень

На улице Артамонова ураган вообще снёс рекламный щит.

Упавший рекламный щит. Фото: ЧС Тюмень

На улицах 30 лет Победы и Фабричная – деревья.

Поваленное дерево на 30 лет Победы. Фото: ЧС Тюмень

Теперь коммунальщикам придётся хорошенько поработать, чтобы привести город в порядок.

Напомним, ровно неделю назад Тюмень накрыло ливнем и градом. Как сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», практически весь центр встал в пробках, а такси вмиг подорожало.