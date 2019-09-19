2019-09-19T13:08:08+03:00
Общество

На Тюмень надвигается очень сильный ветер

В некоторых районах города сейчас идет дождь
Вадим Бегун
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Тюменцам придется прятаться от сильного ветра сегодня вечером.Тюменцам придется прятаться от сильного ветра сегодня вечером.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени ожидаются опасные природные явления. Вечером в областном центре будет бушевать сильный ветер.

По информации Единого центра оперативного реагирования города Тюмени, сегодня, 19 сентября, в вечерние часы с сохранением в течение ночи 20 сентября местами будет дуть очень сильный ветер порывами до 22-27 метров в секунду.

– При сильном ветре не находитесь вблизи рекламных щитов и конструкций, больших деревьев, линий электропередач и дорожных знаков. При сильном ливне не спускайтесь в углубленные помещения, лучше всего находиться выше подтопления. Если стихия застала в автомобиле, то следует перестроиться в крайний правый ряд, а если осадки усиливаются – покинуть транспорт и укрыться в здании, – посоветовали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что на юге Тюменской области днем 19 сентября и ночью 20 сентября местами ожидается сильный дождь с грозой, возможен град.

ИСТОЧНИК KP.RU

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