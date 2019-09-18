2019-09-18T12:13:56+03:00
Общество

Возможен град: МЧС предупредило тюменцев о приближающейся непогоде

Спасатели призывают местных жителей во время сильного ливня не спускаться в подвалы
Вадим Бегун
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Тюмень может снова накрыть градом.Тюмень может снова накрыть градом.Фото: Лидия Шумкова
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На Тюмень надвигается непогода. МЧС уже оповестило местных жителей о том, что в городе, возможно, снова выпадет град.

По данным Тюменского гидрометеоцентра, на юге Тюменской области днем 19 сентября и ночью 20 сентября местами ожидается сильный дождь с грозой. Порывы ветра будут достигать 24 метров в секунду. К тому же, возможен град.

– При сильном ветре не находитесь вблизи рекламных щитов и конструкций, больших деревьев, линий электропередач и дорожных знаков. При сильном ливне не спускайтесь в углубленные помещения, лучше всего находиться выше подтопления. Если стихия застала в автомобиле, то следует перестроиться в крайний правый ряд, а если осадки усиливаются – покинуть транспорт и укрыться в здании, – посоветовали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области

Спасатели также рекомендует жителям областного центра быть внимательными на автодорогах, воздержаться от дальних поездок, не отпускать детей одних на улицу и следить за безопасностью больных и пожилых людей.

Ранее, 13 сентября, Тюмень уже накрывало градом. Тогда непогода вызвала апокалипсис на дорогах областного центра, а услуги такси подорожали сразу в три раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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