2019-09-13T17:30:29+03:00
Общество

Тюмень накрыло градом, движение на дорогах затруднено

Тем временем, такси подорожало почти в три раза
Лидия Шумкова
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В Тюмени гроза с градомВ Тюмени гроза с градомФото: Кира Санникова
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В Тюмень пришла гроза, да еще и с градом. Поскольку стихия застигла город как раз в час пик, то практически весь центр встал в пробках, а такси вмиг подорожало, в том числе и из-за повышенного спроса - в такой ветер и град пешком идти опрометчиво, ни один зонт не спасет. Кроме того, ряд улиц оказались затоплены.

Выпал град размером в 2 сантиметра. Фото Сергея Гудковского из соцсетей

Выпал град размером в 2 сантиметра. Фото Сергея Гудковского из соцсетей

Поскольку градины довольно крупные – по два сантиметра размером, они могут легко повредить автомобиль. Так что многие тюменцы постарались спрятаться вместе со своими машинами в подземных парковках торговых центров, а некоторые укрылись под кронами деревьев, заехав для этого прямо на тротуар.

Автовладельцы прячут машины от града под деревьями Фото: Лидия Шумкова

Автовладельцы прячут машины от града под деревьямиФото: Лидия Шумкова

В аэропорту Рощино из-за непогоды задержали вылет нескольких рейсов. Они должны были вылететь в 18.00, судя по онлайн-табло.

Пока стихия бушует, горожане делятся фотографиями в соцсетях, подшучивая, что пятница, 13 не могла закончиться просто так. Смотрите, как Тюмень переживает неожиданную сентябрьскую грозу.

Фото Via Forest из соцсетей

Фото Via Forest из соцсетей

Град на Пермякова. Фото Ивана Кицова из соцсетей

Град на Пермякова. Фото Ивана Кицова из соцсетей

Город затопило Фото: Кира Санникова

Город затопилоФото: Кира Санникова

ИСТОЧНИК KP.RU

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