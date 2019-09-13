Тюмень накрыло градом, движение на дорогах затруднено

В Тюмень пришла гроза, да еще и с градом. Поскольку стихия застигла город как раз в час пик, то практически весь центр встал в пробках, а такси вмиг подорожало, в том числе и из-за повышенного спроса - в такой ветер и град пешком идти опрометчиво, ни один зонт не спасет. Кроме того, ряд улиц оказались затоплены.

Выпал град размером в 2 сантиметра. Фото Сергея Гудковского из соцсетей

Поскольку градины довольно крупные – по два сантиметра размером, они могут легко повредить автомобиль. Так что многие тюменцы постарались спрятаться вместе со своими машинами в подземных парковках торговых центров, а некоторые укрылись под кронами деревьев, заехав для этого прямо на тротуар.

Автовладельцы прячут машины от града под деревьямиФото: Лидия Шумкова

В аэропорту Рощино из-за непогоды задержали вылет нескольких рейсов. Они должны были вылететь в 18.00, судя по онлайн-табло.

Пока стихия бушует, горожане делятся фотографиями в соцсетях, подшучивая, что пятница, 13 не могла закончиться просто так. Смотрите, как Тюмень переживает неожиданную сентябрьскую грозу.

Фото Via Forest из соцсетей

Град на Пермякова. Фото Ивана Кицова из соцсетей