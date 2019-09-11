«Не судите медиков, некому будет лечить». Разбираем случай с бездомным, которого врачи выставили на улицу

На днях в тюменских пабликах появился пост про то, как медики больницы «Водник» привезли в инвалидной коляске на остановку человека, высадили там и оставили. Как узнал очевидец, этот пожилой мужчина не в состоянии нормально передвигаться и к тому же без определенного места жительства.

- Его не помыли, не обеспечили каким-либо приютом. На вопрос к сотрудникам отделения «почему вы его оставили умирать» они ответили: «надо место освобождать», «если вам его жалко, заберите себе домой». Вот такое халатное отношение в больнице «Водников», - написал автор поста.

Напомним, больница «Водников» - федерального значения и не относится к ведомству областного департамента здравоохранения, она подчиняется напрямую Росздравнадзору.

РЕАКЦИЯ ТЮМЕНЦЕВ

Часть тюменцев поддержала автора, сетуя на беспринципность и аморальность поступка сотрудников больницы, что они должны были, если не помыть пациента, то хотя бы позвонить в соответствующие социальные службы. Другие же подписчики пабликов уверены – это не обязанность медиков, следить, что дальше происходит с пациентом больницы, после того, как ему оказали врачебную помощь. Дескать, этот дедушка уже давно бродяжничает и его видели во многих больницах Тюмени, где он делал перевязки, а потом уходил оттуда. Некоторые даже вспомнили о том, что он уже сбегал из Центра помощи «Милосердие» (Коммунистическая, 70), где предоставляют временное жилье, помогают восстановить документы, оформить медполис, найти работу.

- Все так любят обсуждать... А кто-нибудь спросил у него, почему он на Коммунистической не живет и не может там жить… нет. Никто его об этом не спросил. А не живет он там, потому что он пьет. Его выгоняют оттуда. А свой алкоголь он бросать не собирается. Ноги да, там трофические язвы. Нужны перевязки. Но он же сам не старается для этого, - рассказала пользовательница под ником Дашик Бухарова.

ОФИЦИАЛЬНО

Директор АНО ЦРСП ТО «Милосердие» Андрей Якунин рассказал, что в организации занимаются людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, без крыши над головой, поддерживают их и психологически, и материально, дают приют, одежду, питание, помогают пройти медицинское обследование. Но человек должен сам захотеть наладить свою жизнь. Часто бывает так, что бездомные – сильно пьющие люди и не хотят исправиться.

- Я знаю, о ком идет речь. Примерно месяц назад я подходил к нему на улице, разговаривал с ним, приглашал к нам. Но на тот момент он был не готов к этому и отказался, - сообщил Андрей Якунин.

В этот раз мужчину доставили в «Милосердие». Оказалось, на ногах у него, действительно, трофические язвы с инфекцией. Так что его тут же отвезли в кожно-венерологический диспансер.

- И спасибо врачам учреждения, они не просто обработали раны, но и дали антибиотики, назначили лечение, выписали рекомендации, - отметил директор центра помощи. – Но он сразу же после этого хотел уйти. Нам удалось удержать его еще на одну ночь. Покормили его, он переночевал, а утром ушел сам. Хотя мы планировали также отвезти его на обследование в тубдиспансер.

Андрей Якунин подтвердил, что мужчина без определенного места жительства, пьющий, «акголизированный». У него нет никаких документов, по его же словам. Хотя центр «Милосердие» может помочь восстановить их.

- Он идет на контакт, но пока не согласится бороться с зависимостью, мы не можем его заставить. Пока у мужчины своя мотивация, но надеюсь, вскоре мы сможем ему помочь, - пояснил руководитель центра, подчеркивая, что внутри учреждения запрещено употреблять алкоголь, поэтому многие из тех, кто мог бы жить в приюте, предпочитают уходить из него из-за этого правила.

Вообще в «Милосердии» и других организациях знают практически всех бездомных Тюмени, просто не всем, действительно, можно помочь в современных реалиях. Как отметил Андрей Якунин, чтобы разрешить ситуацию, необходимо на государственном уровне обязывать алкоголизированных людей проходить лечение и реабилитацию. Пока же демократическими методами ряд вопросов не решить.

- А медиков сейчас нельзя «кошмарить». Напротив, их нужно благодарить, беречь за ту сложную работу, которую они выполняют, особенно в приемном отделении. Там на них падает большая нагрузка. А то такими темпами мы придем к тому, что нас с вами некому будет лечить, - заявил он.

ЧТО ДЕЛАТЬ ТЮМЕНЦАМ

Жителям города Андрей Якунин порекомендовал в ситуациях, когда они видят бездомного, звонить в социальные службы. К ним относятся ТООО «Будущее начинается сейчас» (г. Тюмень, ул. Чекистов, д. 31А, корп. 3, тел. 8(3452)27-50-90), АНО «Центр развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие» (г. Тюмень, ул. Коммунистическая, д. 70, тел. 8(3452)62-66-77), а также комплексные центры социального обслуживания населения, которые расположены в муниципальных районах Тюменской области.

Действует также служба «Социальный экспресс» (тел.: 626-565 с 8.00 до 20.00 ежедневно, горячая линия 8-800-302-15-86), которая осуществляет выезды по адресам нахождения лиц без определенного места жительства в целях оказания срочной помощи гражданам (выдача продуктовых наборов, содействие в предоставлении временного приюта и др.)

Если бездомный обнаружен на улице и при этом видно, что он нуждается в медицинской помощи или замерзает, то в первую очередь лучше вызвать скорую. С медучреждениями у социальных организаций уже налажено взаимодействие: человек получает необходимую медицинскую помощь, а затем отправляется в учреждение, в котором ему окажут дальнейшую поддержку.

КАК ЕЩЕ МОЖНО ПОМОЧЬ

Сейчас в осенне-зимний период социальные учреждения остро нуждаются в помощи – прежде всего, в теплых зимних вещах. Центр «Милосердие» принимает мужские и женские вещи на безвозмездной основе. Они могут быть как новые, так и бывшие в употреблении, но в хорошем состоянии. Центр самостоятельно проводит сортировку вещей и определяет потребности своих подопечных.

Кроме того, можно помочь и продуктами питания долгого срока хранения, но только промышленного производства с годным сроком реализации.

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