Регион привлекателен для жизни: Тюменская область принимает поздравления с 75-летием

В Тюмени начался торжественный прием, посвященный 75-летию со Дня образования Тюменской области. Мероприятие проходит в ДК «Нефтяник», где собрались почетные жители региона, депутаты, представители власти, выдающиеся общественные деятели.

Торжественный прием начался с зачитывания поздравления от президента Российской Федерации Владимира Путина. Глава государства отметил,что субъект динамично развивается и вносит огромный вклад в укрепление отечественного ТЭК, аграрного комплекса и по праву считается одним из регионов-лидеров.

Слова поздравления передал и полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. Он отметил, что региону суждено было стать символом возможностей и достижения высоких результатов. Тюменская область превратилась в один из мощнейших регионов.

- Высокая динамика развития сохраняется и в наши дни. На территории субъекта создан высокотехнологичный агропромышленный комплекс, развивается социальная сфера, туризм. Год от года укрепляется его статус как центра науки. Регион привлекателен для жизни и создания семей. Позиции лидера не просто завоевать, но еще сложнее удержать, - подчеркнул Николай Цуканов.

Полпред пожелал Тюменской области и ее жителям дальнейшего процветания, успехов и высоких темпов развития.

Не оставил без внимания знаменательную дату и министр ЖКХ и строительства Российской Федерации, бывший глава региона, почетный гражданин Тюменской области Владимир Якушев. Глава Минстроя подчеркнул, что главную роль в развитии региона сыграли люди.

- Хотел бы сегодня вспомнить наших ветеранов. Тех людей, кто защищал и отставил свободу нашей страны, кто восстанавливал разрешенное войной хозяйство и осваивал топливно-энергетический комплекс Западной Сибири. Главное достижения Тюменской области – это ее люди, любящие свой регион и стремящиеся к его развитию, - подчеркнул Владимир Якушев.

От фракции «Единая Россия» слова поздравления озвучил ее руководитель в Госдуме Сергей Неверов. Он подчеркнул, что регион встречает 75-летие в числе лидеров по темпу социально-экономического развития.

- Руководство области уделяет серьезное внимание решению социальных вопросов, реальному улучшению качества жизни жителей, - добавил Сергей Неверов, пожелав области дальнейшего процветания.

Также в адрес региона поступили поздравления от мэра Москвы Сергея Собянина, президента Роснефти Игоря Сечина и председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко.