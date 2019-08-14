2019-08-14T11:55:47+03:00
Общество

«Здесь с уважением относятся к наследию»: Путин поздравил тюменцев с Днем области

По мнению президента, регион вносит огромный вклад в укрепление отечественного ТЭК
Вадим Бегун
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Президент Путин поздравил тюменцев с Днем области. Фото - kremlin.ru.Президент Путин поздравил тюменцев с Днем области. Фото - kremlin.ru.
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«С образованием в 1944 году Тюменской области, в состав которой вошли Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, открылась новая глава в истории освоения Урала и Западной Сибири. Благодаря мужеству, упорному, созидательному труду ваших предшественников в рекордные сроки здесь были возведены города и поселки, крупные объекты промышленной, транспортной и социальной инфраструктуры, построены научно-исследовательские и проектные институты, создана надежная база для разведки и добычи уникальных природных богатств края, прежде всего нефти и газа», – говорится в сообщении от имени президента России, размещенном на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин считает, что в настоящее время Тюменская область динамично развивается и вносит огромный вклад в укрепление отечественного ТЭК, аграрного комплекса и по праву считается одним из регионов-лидеров.

«Здесь с уважением относятся к бесценному культурному, духовному наследию, самобытным традициям народов, издревле живущих на Тюменской земле. Уверен, что энергия и искренняя любовь к родному краю будут и впредь помогать вам достойно решать поставленные задачи, творчески и эффективно трудиться на благо Тюменской области и всей России», – говорит глава государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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