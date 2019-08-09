2019-08-09T08:52:27+03:00
Общество

Один из скандальных тюменских долгостроев в этом году сносит не будут

Зато второй уже почти демонтировали
Лидия Шумкова
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Пока процесс сноса здания - на стадии разработки проектной документацииПока процесс сноса здания - на стадии разработки проектной документацииФото: Татьяна Коркина
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Снос древнего долгостроя, что возвышается на перекрестке улиц Герцена-Камышинская, в этом году не начнется. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель губернатора - руководитель Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов.

- Одного решения, чтобы снести мало. Нужно еще разработать проектную документацию, пройти достоверность сметной стоимости. Нужно выделить средства, торговать, заключить контракт и снести. Вот сейчас этим город и занимается, - прокомментировал он.

По словам Шустова, пока процесс - на стадии разработки проектной документации. Так что до конца этого года приступить к демонтажу здания никак не получится. Да и точной даты, когда именно долгострой начнут разбирать, нет.

- Но в любом случае он будет снесен, поскольку есть решение суда, которое вступило в законную силу, - заверил замгубернатора.

Напомним, элитный долгострой в центре Тюмени признали самовольной постройкой. В суд обратились жители близстоящих домов, опередив Главное управление строительства, которое тоже планировало выступить с подобным иском. Дело в том, что люди сочли долгострой угрозой для своей жизни. И вполне оправданно.

Этот жилой дом с объектами соцкультбыта начали строит в теперь уже далеком 2000-м году. Стройку заморозили в 2007 году, когда выяснилось, что застройщик «ПСК «Континент» самовольно увеличил этажность застройки и при этом не усилил фундамент. Сейчас аварийное здание продолжает проседать и крениться, хотя стоит в условиях неполной эксплуатационной нагрузки. Есть риск того, что строительные конструкции могут совсем обрушиться.

Работы по сносу поручены администрации города.

Кстати, это не единственный долгострой под снос. В конце прошлого года подрядчик, выигравший торги, начал работы по демонтажу здания на пересечении Ленина-Кирова, которое возводил тот же застройщик «ПСК «Континент». Сейчас снос идет к завершению. И хотя участок по генплану находится частично в зоне жилой застройки, принято решение ничего там не строить, а сделать благоустроенную общественную зону.

А вот что будет вместо долгостроя Герцена-Камышинская, чиновники пока не определились. Вполне вероятно, что перед тем как что-то решать, они спросят мнение горожан. Такая практика в Тюмени уже есть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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