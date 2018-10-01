В Тюмени нашли того, кто снесет скандально известный долгострой

СЕГОДНЯ 13:21 2018-10-01T13:44:00+03:00

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В Тюмени определились с подрядчиком, который займется демонтажем недостроенного жилого дома, расположенного в самом центре города по улице Ленина-Кирова. Скандальный долгострой, который начали возводить еще в 2002 году, должна снести в течение 260 дней (с момента подписания контракта) компания ООО «Подрядчик».

Аукцион, который помог найти подрядную организацию, проводился на электронной площадке ЗАО «Сбербанк — АСТ». Его стартовая цена составляла почти 105,25 миллионов рублей, при этом компания, ставшая победителем конкурса, предложила провести демонтаж здания за 54,7 миллионов рублей, практически вполовину меньше первоначальной стоимости контракта. Еще две компании, заявившиеся на аукцион, - ООО «Ликвидатор» и ООО «Размах ГП» - предложили 55,3 миллионов и 101,5 миллион рублей соответственно. Заказчик работ – МКУ «Тюменское городское имущественное казначейство», и, по сути, сносить жилой дом будут за счет городского бюджета.

Напомним, скандально известную многоэтажку строила компания ПСК «Континент» с 2002 по 2008 год. За это время она успела нарушить сразу несколько градостроительных нормативов. Во-первых, здание оказалось установлено вплотную по красной линии улицы Ленина без устройства нормативных отступов. Во-вторых, застройщик значительно превысил высоту дома, разогнавшись аж до 16 этажей. В итоге расположение и этажность здания противоречат требованиям законодательства в области охраны объектов культурного наследия. Кроме того, спустя столько лет, вся конструкция объекта стала небезопасна, тем более, что его вовремя не законсервировали.

Важно, чтобы демонтаж не повредил соседним зданиям, среди которых есть памятник культуры - синагога 1912 года постройки. Фото с сайта admtyumen.ru

После длительных разбирательств, в целях устранения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций было решено долгострой снести. Основанием тому послужило Решение Калининского районного суда города Тюмени, принятое в ноябре 2017 года. Причем подрядная компания во время сноса должна наблюдать за тем, не повредит ли процесс демонтажа соседствующим с недостроенным домом зданиям. Если будут зафиксированы какие-либо повреждения, работы нужно будет прекратить. Прежде всего, это связано с тем, что соседями долгостроя оказались жилые дома и памятник архитектуры. Синагоге по улице Кирова, 44 уже более 100 лет. Она была заложена в 1911 году по инициативе Ялуторовского раввина Айзенштадта на средства местной еврейской общины и открыта в 1912году. В настоящее время здание работоспособное и используется по назначению.

Хотя земельный участок под долгостроем и находится частично в зоне, предназначенной для жилой застройки, власти все же решили не возводить там многоэтажки. После сноса на этом месте проведут благоустройство– сделают газон, проложат тротуары, установят защитные бетонные полусферы для защиты газона от проезда автомобилей и организуют спортивную площадку.

Аналогичная судьба ждет второй долгострой по улице Герцена-Камышинская от того же застройщикаФото: Татьяна Коркина

Известно также, что второй долгострой компании ПСК «Континент» по улице Герцена-Камышинская ждет аналогичная процедура.

ДЛЯ СПРАВКИ:

По информации пресс-службы губернатора Тюменской области, с 2010 по 2017 год в регионе были решены проблемы почти пяти тысяч шестисот дольщиков, было 72 проблемных дома. Но уже в 2018 году последние три дома исключили из реестра, то есть по факту Тюменская область проблемы дольщиков решила. На контроле сегодня остается несколько домов, где есть проблемы, связанные со сроком ввода в эксплуатацию и особенностями строительства.