День города в Тюмени - 2019: творческие коллективы заведут отсчёт времени до 75-летия Тюменской области

На площади 400-летия Тюмени 27 июля в 12 часов в День города Тюмени – 2019 дадут старт работе арт-резиденции «Время наших побед». Как сообщили в департаменте культуры администрации Тюмени, также творческие коллективы города заведут часы, которые станут началом отсчёта времени до 75-летия Тюменской области.

За временем будет следить таинственный часовщик. Каждый день в 12 часов он будет проводить перфоманс для всех желающих, после чего табличка с количеством дней, которые остались до юбилея области, будет меняться.

Частью праздника сможет стать любой желающий. Для этого необходимо посетить творческую мастерскую на площади 400-летия Тюмени, которая будет работать с 12 до 20 часов по будням. У гостей будет уникальная возможность создать интерактивную открытку со своим фото и символикой Дня области и записать видеопоздравление любимому городу.

Любителям кино тоже будет чем заняться – на площади будет работать кинотеатр под открытым небом. Тюменцы смогут почувствовать себя героями фильма и насладиться интересной киноисторией в компании единомышленников.

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