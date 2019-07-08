День города в Тюмени – 2019: подробная афиша праздничных мероприятий на 27 июля

До Дня города в Тюмени осталось ровно три недели, поэтому праздничная программа уже готова – осталось лишь провести все мероприятия. День города в Тюмени – 2019 - это масса сюрпризов от организаторов, так что каждый сможет выбрать себе праздничную площадку по душе. Чтобы вам заранее продумать «маршрут», «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила подробную афишу всех городских мероприятий. Куда сходить 27 июля в День города Тюмени – читайте в нашем материале.

ПЕРЕДАЧА СИМВОЛА ДНЯ ГОРОДА

Где: Площадь историческая – Площадь 400-летия Тюмени.

Во сколько: с 11 до 12 часов.

Передача символа Дня города. Фото: dengoroda72.ru

Мастер Святослав Шитов, который вырезал из дерева символ Дня города, в 11.30 вручит его тюменским творческим коллективам. Первыми, кто пронесёт ключ, станут участники Тюменского духовного оркестра. Марш-парадом они пройдут от здания администрации Тюмени по Цветному бульвару до ул. Орджоникидзе, где передадут ключ команде черлидеров и барабанщиков.

Новые «ключники» перенесут символ Дня города Тюмени-2019 в Сквер Сибирский, где вручат его тюменским театральным коллективам, а те перенесут его на площадь 400-летия Тюмени, которая станет центром празднования. В 12 часов здесь состоится официальная церемония открытия Дня города и стартует программа «Тюмень – город наших побед!».

«ТЮМЕНЬ – ГОРОД НАШИХ ПОБЕД!»

Где: Площадь 400-летия Тюмени

Во сколько: с 12 до 23 часов

Площадь 400-летия Тюмени. Фото: dengoroda72.ru

На время проведения программы площадь превратится в большое театральное пространство под открытым небом. Тюменцев будут развлекать многочисленными интерактивными программами, благодаря которым можно пофантазировать о будущем нашего города. В числе мероприятий: гастрономический фестиваль «Кушать подано» (с 12 часов), традиционный фестиваль уличных театров «Сны улиц» (с 13 до 19 часов), шоу-проект «Битва оркестров» (с 19 до 23 часов) и Фестиваль уличного кино (с 20.30 до 23.00).

АРТ-ПРОСТРАНСТВО «ОРДЕН ТУРЫ»

Где: Тюменская набережная р. Тура, у Моста влюблённых

Во сколько: с 13 до 18 часов

Гости Набережной погрузятся в арт-пространство, где будут представлены проекты в сфере визуальной культуры, благоустройства городской среды, эко-проекты и стрит-арта. В числе локаций арт-пространства: инсталляции и фотозоны, новый городской арт-объект «Мурал», эко-зона распределения мусора, косплей, комиксы, спич-зона и промо-локация «Время решает!».

Новый арт-объект. Фото: dengoroda72.ru

Пройдёт и спектакль-квартирник, посвящённый творчеству Владимира Высоцкого от актёров Молодёжного театра «Ангажемент» им. В.С. Загоруйко.

Голодными на этой площадке точно не останетесь – здесь можно будет перекусить пиццей, бургерами, сладостями, лапшой и другим «молодёжным» перекусом от партнёров фуд-зоны.

БАРБЕКЮ-ФЕСТ

Где: Тюменская набережная р. Тура, у Моста влюблённых

Во сколько: с 13 до 18 часов

Барбекю-фест. Фото: dengoroda72.ru

Традиционный «Барбекю-фест» соберёт на той же набережной лучших поваров ресторанов и кафе. Профессионалы продемонстрируют своё умение готовить шашлыки, а тюменцы смогут попробовать мяско и поучаствовать в различных конкурсах и викторинах, в том числе и по приготовлению этого ароматного блюда на углях. Организаторы – Ассоциация гостеприимства Тюменской области – представит на суд тюменцев продукцию местных производителей.

OPEN AIR

Где: Тюменская набережная р. Тура, у Моста влюблённых

Во сколько: с 18 до 23 часов

Open Air в Тюмени 27 июля. Фото: dengoroda72.ru

Масштабная туса на набережной развернётся после «Барбекю-Феста» и работы арт-пространства. На безумном Open Air выступят: Re-Pac (Лев Киселёв), Mad Twinz, вокальная группа «Арабелла» и вокальная группа «KOSMOC».

Тут же состоится и Hip-Hop Fest – фестиваль уличной музыки. Принять участие смогут авторы собственной музыки и текстов, а также дэнс-коллективы, представляющие различные направления уличных танцев. Весь день команды будут проходить отборочные туры, каждый в своей локации, а затем жюри выберет лучших участников для финального этапа фестиваля. Выступление победителей состоится в 19 часов.

Кстати, до 21 часа на Масловском взвозе пройдёт фестиваль экстремальных видов спорта «Экстрим Экспо».

ПАРАД ТАЛАНТОВ

Где: Цветной бульвар, у цирка и арки

Во сколько: с 12 до 18 часов

Лучшие коллективы и исполнители в возрасте от 6 до 18 дет выступят в четвёртый раз в таких направлениях, как современный и народный вокал, хореография и театральное искусство. Как вишенка на торте – музыкальный презент от участников шоу «Голос. Дети»: Ислама Балкоева (Тюмень), Ани Глотовой (Екатеринбург) и Вани Старикова (Москва). Заявки на участие в Фестивале принимаются в электронном виде по 20 июля 2019 года.

Слушая песни, можно принять участие в семейном традиционном фестивале детского творчества «Город фантазёров» - с 12 до 17 часов.

«СЕМЬ ЧУДЕС ТЮМЕНИ»

Где: Сквер Комсомольский

Во сколько: с 12 до 20 часов

Как следует из названия, концертную программу разделят на 7 тематических блоков, в каждом из которых ведущие осветят необычные места города. В их числе: скверы и парки, необычные и оригинальные памятники, набережная, Цветной бульвар, рекорды и достижения города, выдающиеся здания, термальные источники.

После того, как все «Семь чудес Тюмени» будут разгаданы, состоится торжественное поздравление молодожёнов, которые поженились в День города Тюмени 27 июля 2019. Завершится всё праздничной дискотекой с хитами 80-90-х.

«СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ!»

Где: Площадь Тюменского технопарка

Во сколько: с 12 до 17 часов

Площадка у тюменского технопарка. Фото: dengoroda72.ru

На этой спортивной площадке (да-да, 27 июля она станет притяжением спорта) для тюменцев споют лучшие творческие коллективы города, артисты ЦКиТ «Тюмень». Затем зрители увидят художественно-спортивное представление и Второй Чемпионат Тюмени среди болельщиков футбола.

Чтобы принять участие в последнем, создайте команду из пяти человек и примите участие в шести турах: «Визитка», «Боевой раскрас», «Вы орёте великолепно», «Делай как я», «Спортивная викторина» и «Футбольная эстафета». Заявку отправляйте на адрес электронной почты до 22 июля, и 27-го приходите выигрывать кубок болельщика!

Болейте за тех, кто будет биться в соревнованиях по шахматам, настольному теннису, шахпонгу, двоеборью и гигантскому футболу и готовьтесь к Часу рекордов – массовому флешмобу по отжиманию, приседанию и прыжкам.

«ТЮМЕНЬ – ГОРОД КИНО»

Где: Сквер Борцов Революции

Во сколько: с 11 до 17 часов

Детская киноплощадка. Фото: dengoroda72.ru

Детишки в День города Тюмени создадут свою удивительную историю и придуманного персонажа в рамках мероприятия, проводимого с проектом «Ноль Плюс». Сквер Борцов Революции превратится в большую съёмочную площадку, на которой расположатся локации для съёмок эпизодов с жителями города: детская игровая зона, сценическое пространство, открытый летний кинотеатр (весь день – мультики и детское кино). Результатом станет полнометражный фильм о тюменцах.

ПИКНИК КНИГ НА ПЛОЩАДИ СОЛНЦА

Где: ул. Первомайская, 14 (Литературно-краеведческий центр)

Во сколько: с 11 до 18 часов

Пикниг книг. Фото: dengoroda72.ru

Традиционный пикник книг соберёт на площади Солнца всех любителей литературы. На площадке ожидаются: «Литературное кафе», детская литературная площадка «Аллея литературных побед», книжный обменник. Также здесь пройдёт IV Открытый Всероссийский литературный фестиваль «ЛиФФт-2019».

ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ

Где: Набережная реки Тура

Во сколько: в 23 часа

Салют на День города в Тюмени - 2019.Фото: Татьяна Коркина

Завершится празднование Дня города красочным фейерверком. Да, тюменцам напоминают, что стоит заранее продумать место парковки автомобиля. Лучше всего приехать чуть раньше и прогуляться до набережной пешком.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Помимо вышеперечисленных мероприятий, в День города Тюмени пройдут:

- мероприятие «Тюмень мастеровая» (ул. Дзержинского, с 12 до 20 часов) – выставка изделий народных умельцев и концерт народных коллективов.

- фестиваль «Добровольческих игр» (Сквер А. Моисеенко, с 12 до 17 часов).

- фестиваль воинской культуры «Дружина» (Гилёвская роща, с 12 до 17 часов), где все желающие ознакомятся с основами традиционной воинской культуры, подержат в руках шашки и нагайки и постреляют из винтовки. Ожидаются выступления и от Сибирских казаков.

- «Хлебный базар» (ул. Дзержинского, с 10 до 19 часов), где можно купить и попробовать хлебобулочные изделия.

Хлебный базар. Фото: dengoroda72.ru

- Праздничная площадка «Тебе, любимый город, посвящаем!» (Сквер Депутатов, с 12 до 20 часов). Участников ждут: фотозона с изготовлением магнитов, дискотека, интерактивная игра «Гигантские шашки», зона виртуальной реальности, гигантская игра «Монополия» и раскраска «Тюмень – лучший город Земли», финал I песенного конкурса «Песни нашего двора».

- Экскурсионный маршрут «Городские легенды» (старт с площади Исторической). Экскурсии будут проходить по графику.

- Открытый пленэр «Город моей мечты» (площадь Историческая, с 13 до 18 часов) – мастер-классы по живописи.

- Национальный татарский праздник «Сабантуй» (Зона отдыха Заречных микрорайонов, с 13 до 20 часов) с акцией «Тюменский коврик дружбы» (вязание ковра из разноцветных лент) и акцией «Область надежды, которую домом зовём».

- Фестиваль «Кофе улиц» (Городская площадь, ул. Первомайская, 20, с 10 до 20 часов), где можно будет продегустировать вкусный напиток от разных бариста тюменских кофеен. Также в программе – развлекательная программа с конкурсами и викторинами и мастер-классы по изготовлению кофе шести разными способами.

Кофе улиц. Фото: dengoroda72.ru

КСТАТИ

С подробной праздничной программой можно ознакомиться на специально созданном сайте к 433-летию Тюмени. Там вы сможете уточнить все детали праздничной программы и почитать, где ещё можно отпраздновать День города Тюмени в 2019 году.

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