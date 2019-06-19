День города в Тюмени – 2019: стало известно, как жители отметят 433-летие областной столицы

До Дня города в Тюмени больше месяца, но готовятся к этому празднику заблаговременно. Тюменцев и гостей областной столицы ждут развлечения сразу на нескольких площадках. О самых крупных мероприятиях рассказала Ирина Алексеева, директор городского департамента культуры во время заседания постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Тюменской городской думы.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Как отметила чиновница, для удобства горожан разрабатывается интерактивная карта, на которой к Дню города будут размещены все развлекательные площадки. Ее подготовит департамент культуры. Всего планируется более 20 точек различной тематической направленности – массовые, торжественные, спортивные, развлекательные.

Подготовкой площадок занимается специально созданная рабочая группа. Она в том числе разрабатывает план по нескольким направлениям, среди которых благоустройство и украшение города.

Все тюменские управы на своих территориях проведут благоустройство улиц, дворов, детских площадок, фонтанов, остановок памятников и мемориалов, а также ландшафтное цветочное оформление. Красочное оформление будет готово полностью к 22 июля и продержится до 6 августа. А вот рекламу о предстоящем Дне города на улицах Тюмени запустят с 16 июля по 31 июля.

У технопарка в День города пройдет спортивный праздник. Фото из группы "Тюмень - наш дом" в ВК

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В рамках празднования Дня города пройдет ряд торжественных и официальных мероприятий. Среди них встреча почетных граждан города, торжественный прием главы Тюмени, торжественная церемония возложения цветов на Исторической площади к камню, заложенному в честь основания города, и памятнику Андрея Текутьева. К слову, торжественный прием пройдет в ДК «Нефтяник» чуть раньше, чем сам День города – 25 июля.

МАССОВЫЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Все мероприятия этого блока пройдут 27 июля. Самой главной площадкой станет площадь 400-летия Тюмени. Там начнет работу арт-резиденция «Время побед», которая продлит свою работу до празднования Дня области. Там же состоится программа «Тюмень – город наших побед», а также будут работать гастрономический фестиваль «Кушать подано», «Битва оркестров», Фестиваль уличного кино. Интересно, что из Комсомольского сквера на площадь 400-летия перекочует фестиваль уличных театров «Сны улиц». В этом году он пройдет именно там.

Отведать шедевры пекарского искусства тюменцы смогут на "Хлебном базаре". Фото из группы "Тюмень - наш дом" в ВК

На Цветном бульваре запланирован праздник детства – семейный фестиваль «Город фантазеров» из 15 площадок с тематическими мастер-классами и детский фестиваль творчества «Парад талантов».

Новая площадка откроется в Гилевской роще. Там состоится фестиваль воинской культуры и народных традиций. На площади Борцов революции запланирована программа «Тюмень – город кино», а в сквере Александра Моисеенко – фестиваль добровольческих игр.

Площадь Тюменского технопарка традиционно будет посвящена спорту. Там пройдет второй Фестиваль болельщиков, открытые соревнования Федерации роллеров, показательные выступления в различных видах спорта и, конечно, спортивно-патриотическая площадка ГТО.

Сквер депутатов и Комсомольский сквер останутся семейными. В первом состоится финал конкурса «Песни нашего двора» и танцевальный марафон, а во втором – конкурсный парад двойников и чествование молодоженов этого дня.

На площади Солнца соберутся интеллектуалы. Фото из группы "Тюмень - наш дом" в ВК

Площадь Солнца и Историческая площадь примут «Пикник книг» и открытый пленэр «Город моей мечты» соответственно. Кроме того, от Исторической площади можно будет отправиться в пешую экскурсию «Городские легенды».

На улице Дзержинского расположится «Тюмень мастеровая» и «Хлебный базар», а в зоне отдыха заречных микрорайонов развернется национальный татарский праздник «Сабантуй».

На набережной реки Туры жителей и гостей города впечатлит экстремальный фестиваль «Экстрим ЭКСПО» (более 10 направлений) и арт-пространство «Орден Туры», включающий стрит-арт, эко-проекты, hip-hop фестиваль Open Air.

САЛЮТ – НА ДЕСЕРТ

Закончит День города – 2019 по традиции праздничный фейерверк «Фантазия огня». Первые залпы намечены на 23.00.