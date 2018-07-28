В Тюмени клоуну из Португалии больше всего понравились женщины

28 Июль 20:47 2018-07-28T21:07:31+03:00

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Смех, счастливые голоса, улыбающиеся лица взрослых и детей. Такую картину сегодня можно было наблюдать в разных уголках Тюмени, где жители и гости отмечали праздник – День рождения любимого города.

Так, на одной из площадок – на фестивале «Сны улиц» тюменцы смогли посмотреть выступление знаменитого на весь мир клоуна Энано, который приехал в областную столицу из Португалии. Его выступление – это отдельная история, скажем только, что оно было незабываемо. Причем большую роль в этом сыграли сами зрители – ведь они неотъемлемая часть его представления.

Энано давно путешествует по всему миру, он очень изобретательный и энергичный человекФото: Лидия Шумкова

Еще до начала клоунады журналистам удалось пообщаться с Энано и узнать, чем его удивила Тюменская область и как он воспринимает российскую действительность. Ответы на эти и другие вопросы читайте в материале «Комсомольской правды. Тюмень».

- Столкнулись ли вы с какими-нибудь неожиданностями в ходе своего турне по Сибири?

- Самым первым сюрпризом стала погода. Я ожидал, что здесь будет холодно, но здесь настолько жарко, что даже жарче, чем в Португалии. Вполне возможно, что одинаково, но мне кажется все-таки, что у вас тут жарче. Вторым сюрпризом стала архитектура некоторых зданий, очень понравились остроконечные крыши домов, а также огромное количество травы и зелени. Я уже побывал в нескольких городах и когда мы ехали на автобусе, кругом была зелень. Меня это поразило, я обожаю зелень. Третий сюрприз, хотя уже и не такой неожиданный, потому что я уже не первый раз играю в России, - это любовь публики к клоунам.

В своем выступлении он превратил тюменцев в свою семьюФото: Лидия Шумкова

- Вы уже ездили с выступлениями в Ишим, Ялуторовск, Заводоуковск, впереди, не считая сегодняшнего представления в Тюмени, ждет сцена Тобольска. У вас уже сложились впечатления от тюменского региона?

- Мне понравились все города, но, к сожалению, было не очень много времени, чтобы посмотреть их полностью. Но парки, где мы с коллегами играли, были чудесны. Мне понравились дети – очень милые, и понравились женщины – они прекрасны. Местная кухня тоже понравилась, но, пожалуй, было слишком много мяса, я больше люблю рыбу.

- Вы много путешествуете по миру, вам есть с чем сравнить. Действительно ли жители России такие черствые, холодные, закрытые, как их представляют?

- Португальцы и испанцы считают именно так – российские люди закрытые и холодные, но это абсолютно не так. Это глупые стереотипы! Когда я возвращаюсь на родину из очередной поездки в Россию, я рассказываю друзьям, что это не так. Русские не пью водку, как думают мои соотечественники. Но и у вас есть стереотип, что испанцы и португальцы все тореодоры. Это тоже не правда. Поэтому важно путешествовать, чтобы ломать стереотипы. И я счастлив, что могу ездить по миру и разрушать их (прим.ред. Энано уже побывал в 44 странах). У нас гораздо больше схожести, чем различий, и это видно, когда путешествуешь.

Тюменская публика не ударила в грязь лицом и показала свой артистизм и умение смеятьсяФото: Лидия Шумкова

- Как вам удается завлекать публику? В чем ваш секрет?

- Играть в детстве – это нормально, но потом мы вырастаем и нам говорят – нужно работать по 8 часов в день и быть серьезным человеком. И лишь часа два в выходной вы может поиграть со своим ребенком, если он у вас есть. Я веду себя по-другому, если я захотел поиграть, то я буду играть. Мое шоу – это хаос, но ведь и сама жизнь хаотична. Конечно, у меня есть определенные номера и перед каждым выступлением я выбираю, что я буду делать. Но внутри номеров я постоянно импровизирую. К тому же, на своих шоу я не всегда смеюсь. Если мне вдруг почему-то грустно, я могу выйти на сцену и заплакать по-настоящему. Клоун – это не только смех, это эмоции. Хотя в России я еще ни разу не плакал.

- Планируете ли вы в дальнейшем приезжать в Россию с представлениями?

- Если меня еще пригласят и у меня будет время, то обязательно приеду. Проблема в том, что у меня 12 фестивалей в год. Но когда будет 500 лет Тюмени, простите, приехать не смогу. Но, может быть, мой сын приедет.