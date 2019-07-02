«Примем меры»: тюменские врачи не согласны с приговором по делу Зарины Кардашиной

Не успела отгреметь новость об обвинительном приговоре в отношении молодого врача Зарины Кардашиной, в дело вновь вступило тюменское медицинское сообщество. Как и адвокат Зарины Илья Сливко, врачи категорически не согласны с решением судьи признать девушку виновной в причинении смерти по неосторожности.

Исполнительный директор Тюменского регионального медицинского общества Игорь Воробьёв подчеркнул, что мнение медэкспертов – единогласное. Действия или бездействия Зарины не могли стать причиной гибели ребёнка.

- Наша общественная медицинская организация примет все возможные меры для защиты молодого специалиста и объективного рассмотрения ситуации, - подчеркнул он. – Мы планируем привлечь независимых экспертов, чтобы еще раз всесторонне рассмотреть эту ситуацию и доказать, по нашему мнению, невиновность врача-педиатра.

Ранее тюменские врачи уже вступились за Кардашину, создав петицию на сайте change.org, обращённую к Президенту РФ, Министру здравоохранения и другим высокопоставленным лицам.

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, в защиту Зарины вступили и её коллеги – коллектив Городской поликлиники №8. Как отметила главный врач медучреждения Ольга Дурегина, серьёзных нареканий Зарина не вызывала и к работе относится с большим энтузиазмом.

- Нарушения, которые были выявлены, связаны, к примеру, с оформлением медицинской документации, несоблюдением периодичности осмотров. Однако за них может последовать дисциплинарное наказание, но никак не уголовное, - подчеркнула она.

Эксперты пришли к единому мнению, что в действиях врача нет преступной халатности. По мнению врачей, такая практика заставит действующих врачей уходить из профессии, а молодёжь – не идти путём, который стал полон безосновательных обвинений.

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