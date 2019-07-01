Тюменского врача, на участке которого скончался младенец, признали виновной

Тюменский врач Зарина Кардашина, на участке которой от цитомегаловирусной инфекции умер 1,5-месячный ребёнок, признана виновной в причинении смерти по неосторожности. Обвинительный приговор в отношении молодого специалиста вынесен сегодня, 1 июля, в Центральном суде Тюмени. Из-за истечения срока давности «преступления» (которое произошло ещё в 2016 году) Зарину отпустили из зала суда.

Адвокат Илья Сливко рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень», что Зарина расстроена решением судьи, но сдаваться не собирается. Вместе с адвокатом они в обязательном порядке будут обжаловать приговор и подавать апелляцию.

- У нас по закону есть 10 дней, чтобы обжаловать приговор, и мы это сделаем, - рассказывает адвокат. – Также хотим собирать реальные подписи в поддержку Кардашиной, аналогичные петиции в Интернете.

Первоначально уголовное дело в отношении Кардашиной было открыто по статье «Неоказание помощи больному», но позже, по просьбе прокурора, было переквалифицировано на статью «Причинение смерти по неосторожности». Девушке грозило до пяти лет лишения свободы и запрет на право занимать определённые должности, однако из-за истечения срока давности девушку освободили.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области также отметили, что не всё ещё потеряно.

- Сторона защиты будет подавать апелляцию, этот вопрос требует более тщательного и экспертного рассмотрения, - подчеркнула пресс-секретарь департамента Александра Малыгина.

Постановление вынесли и в отношении директора департамента здравоохранения Тюменской области Инны Куликовой, которая отвечает за деятельность поликлиники, где работала Кардашина. Между тем, в 2017 году (когда случилась трагедия), департамент здравоохранения Тюменской области не исполнял функций учредителя для городской поликлиники №8.

- Только в 2019 году муниципальные поликлиники были переданы в субъект. На сегодняшний день в адрес И.Б. Куликовой никаких документов не поступало, - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, на днях «Комсомольская правда – Тюмень» писала о том, что молодой врач Зарина Кардашина только-только закончила медицинский университет и, по его окончании, отправилась работать по специальности. Одной из её первых пациенток стала полуторагодовалая девочка, которую родители принесли на осмотр в поликлинику. Оказалось, у ребёнка цитомегаловирусная инфекция, но увидеть болезнь при амбулаторном лечении не представлялось возможным. Болезнь прогрессировала, и через некоторое время девочка скончалась. Убитые горем родители все шишки сбросили на молодого врача.