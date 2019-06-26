В Тюмени умер ребёнок. Никто не виноват, но осудить за это хотят девушку-врача

Запутанная история врача общей практики Зарины Кардашиной началась три года назад. Девушка закончила медицинский университет и, по его окончании, отправилась работать по специальности. Проработав меньше, чем полгода, Зарину обвинили в неоказании помощи полуторамесячной девочке – якобы она амбулаторно не выявила цитомегаловирусную (вирус человека из семейства герпесвирусов, прим.ред.) инфекцию. Девочка скончалась, родители умершей и слышать не хотят о невиновности Зарины, следствие идёт больше двух лет…

ПЕТИЦИЯ ОТ ВРАЧЕЙ

Скандал с доктором вылился в модное нынче создание петиции. Её автор, врач Николай Земеров, попросил обратить внимание общественности на «негативную ситуацию, которая складывается по отношению к медицинским работникам».

- Количество уголовных дел, возбуждаемых в отношении врачей, увеличивается в разы. При этом, отсутствует полная объективность при оценке действий врачей, - говорится в петиции. – Любой дефект оказания медицинской помощи, даже при отсутствии причинно-следственной связи с наступившими последствиями, оценивается следствием и судом, как преступление. Врачи не могут добиться справедливого расследования уголовных дел, в виду выстроенной системы правосудия. Уголовное дело сначала направляется в суд для якобы справедливого разбирательства, а впоследствии, несмотря на массу сомнений в виновности, заканчивается обвинительным приговором.

Скриншот петиции

Между тем, в петиции отмечают: дефекты оказания медицинской помощи есть. Однако это не повод безосновательно привлекать врачей к уголовной ответственности.

- Все забывают, что врачи – не роботы и не экстрасенсы, и тоже могут допускать ошибки, но не из-за халатности или небрежности, а в силу объективных причин, в том числе огромной нагрузки. Все факты о том, что у ребёнка были скрытые симптомы, отсутствовали клинические проявления болезни ведомства игнорируют. Для оказания ребёнку врачебной помощи не было никаких оснований.

Николай Земеров отмечает, что смерть человека - это трагедия, но не нужно ломать жизнь врачу, на участке которого наступил трагический случай.

– Органы следствия, прокуратура и суд игнорируют множественные показания экспертов, специалистов, врачей и результаты судебно-медицинских экспертиз, указывающих на отсутствие связи между смертью ребёнка и допущенными дефектами оказания медицинской помощи, - подчеркнул он.

МНЕНИЕ АДВОКАТА

Делом Зарины занялся известный в Тюменской области адвокат Илья Сливко. В разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды – Тюмень» он рассказал, что сейчас Зарина находится в декрете. Девушка не даёт волю слезам и стойко сражается за свою невиновность.

– Мы рассчитывали на объективное судебное разбирательство, но видим, что оно не складывается – судят абсолютно незаконно. Я склоняюсь к тому, что приговор будет обвинительным, – говорит адвокат. – Ей вменяют наличие дефектов оказания медицинской помощи. Они есть, но вопрос в том, что не каждая недоработка врача становится преступлением. Все доктора наук, профессора, специалисты хором говорят о том, что не могла девушка-врач выявить в амбулаторных условиях заболевание, от которого скончался ребёнок.

Адвокат Илья Сливко возмущён сложившейся ситуациейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Илья Сливко отметил, что в период расследования были видны тенденции к тому, что дело будет прекращено, раз нет состава преступления. И вдруг принимается решение направить дело в суд.

- Гособвинитель себя ведёт крайне некорректно, пытается добиться признания виновности Зарины, - отмечает Илья. – Я уже писал жалобу на прокурорского работника, т.к. она пытается свидетелей, специалистов и экспертов сначала всех вытянуть к себе в кабинет. Если ей не нравятся их ответы, она не приглашает их в суд и говорит: «Я поняла, до свидания».

Если Зарину всё-таки осудят, ей может грозить до пяти лет лишения свободы и право занимать определённые должности. Однако, по мнению Сливко, максимум ей могут впаять условку и не дать работать ей врачом на какой-то период времени.

Уголовное дело в отношении Зарины рассматривается в Центральном районном суде Тюмени, прения намечены уже на 28 июня. На момент написания материала петицию врачей подписали свыше 4,3 тысяч человек.

ЧТО ГОВОРИТ ЗАРИНА?

Несмотря на своё положение, Зарина всё-таки надеется на положительный исход. Об этом девушка рассказала в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды».

- Ситуация ужасная – скончался ребёнок, к тому же в самом начале моей рабочей деятельности, – говорит девушка. – У меня не было оснований предполагать у ребенка наличие скрытой инфекции, я не экстрасенс. Есть обстоятельства, которые не позволяют предугадывать, что там на самом деле происходит. Меня допрашивали сначала как свидетеля, а потом позвонили осенью и сказали искать адвоката.

Зарина проработала врачом всего полгода после того, как на неё свалилась бедаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По мнению Зарины, такие ситуации могут поменять отношение молодых специалистов к медицине.

- В медицине остаются только преданные работе врачи, и от такой ситуации никто не застрахован, - отметила девушка.

ОФИЦИАЛЬНО

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области сообщили, что по данному факту департамент здравоохранения администрации Тюмени (существовал до 2019 года, в его ведомстве находилась Городская поликлиника №8) проводил экспертизу качества. Дефекты были выявлены (например, дефекты в оформлении медицинской документации), однако привести к наступлению смерти не могли.

- Было проведено тщательное и всестороннее рассмотрение ситуации, - рассказала пресс-секретарь департамента Александра Малыгина. – Привлекались ведущие внештатные специалисты, в том числе за пределами региона. Эксперты сошлись во мнении, что периодичность осмотров участковым педиатром не могла повлиять на развитие заболевания, которое протекало скрытно.

В департаменте принесли искренние соболезнования родителям и подчеркнули, что все обстоятельства должны быть предметно и объективно изучены в ходе судебных заседаний. В пресс-службе прокуратуры Тюменской области отметили, что с ситуацией лучше ознакомиться во время заседания суда.