2019-03-21T13:22:58+03:00
Общество

По стоимости однушек Тюмень обогнала Екатеринбург

Самые дорогие однокомнатные квартиры находятся в Тюмени
Лидия Шумкова
Поделиться:
Тюменская однушка с максимальным ценником обойдется покупателю в 10,45 миллионов рублей. Фото с сайта ЦИАНТюменская однушка с максимальным ценником обойдется покупателю в 10,45 миллионов рублей. Фото с сайта ЦИАН
Изменить размер текста:

В Тюмени зафиксирован самый высокий ценник в сегменте однокомнатных квартир. Среди регионов, входящих в состав Уральского федерального округа, Тюменская область заняла первое место, обогнав Свердловскую с городом-миллионником Екатеринбургом.

Тюменская однушка с максимальным ценником обойдется покупателю в 10,45 миллионов рублей. По данным экспертов агрегатора недвижимости ЦИАН, которые и составляли рейтинг, эта квартира с отделкой на вторичном рынке расположена в ЖК «Даудель». За сумму в 10 с лишним миллионов можно приобрести студию площадью 75 квадратов с объединенной кухней-гостиной и отдельной спальней. Отделка в квартире - с элементами классики.

В Тюмени есть еще несколько дорогостоящих однокомнатных квартир стоимостью 7,8 миллионов и 7,72 миллионов рублей. Фото с сайта ЦИАН

В Тюмени есть еще несколько дорогостоящих однокомнатных квартир стоимостью 7,8 миллионов и 7,72 миллионов рублей. Фото с сайта ЦИАН

Изучая локальный рынок региона, специалисты вывели еще несколько дорогостоящих объектов - однокомнатные квартиры стоимостью 7,8 миллионов и 7,72 миллионов рублей. Первая квартира с отделкой в современном стиле находится в ЖК «Паруса», ее площадь 85 квадратов. Вторая студия площадью 71 квадратный метр реализуется опять же в ЖК «Даудель».

Свердловская область оказалась на втором месте. В Екатеринбурге самая дорогая квартира с одной комнатой стоит 9,95 миллионов рублей. Отметим, что по квадратам она меньше, чем тюменские квартиры. На площади 63 квадратных метра представлена дизайнерская отделка с использованием в интерьере светильников Swarovski, эксклюзивной мебели и элементов декора.

В Екатеринбурге самая дорогая квартира с одной комнатой стоит 9,95 миллионов рублей. Фото с сайта ЦИАН

В Екатеринбурге самая дорогая квартира с одной комнатой стоит 9,95 миллионов рублей. Фото с сайта ЦИАН

Замыкает тройку Ханты-Мансийский автономный округ с показателем 8,9 млн рублей. А самый низкий ценник в высокобюджетном сегменте у Курганской области. Там самая дорогая однушка стоит 4,3 миллиона рублей.

Очевидно, что доля однокомнатных квартир в элитном сегменте низкая. Ведь по сути, покупатели дорогих квартир предпочитают площадь побольше. Тем не менее, однушки с многомиллионным бюджетом представлены о всех крупных городах УрФО. По мнению аналитиков, люди выбирают такие квартиры, с одной стороны, чтобы получить «пропуск» в более высокий класс жилья, с другой стороны, - чтобы сдавать такую квартиру в аренду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Купить самую дорогую однушку в Тюмени можно за 7,2 миллиона рублей (подробнее)

В Тюмени продаются одни из самых дорогих квартир Урала (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Стало известно, когда в Тюмени появится центр спортивной гимнастики
Тюменский кефир, обогащенный йодом, появился на прилавках магазинов
Тюменец складировал на балконе наркотики и упаковки под них
В Тюмени ищут подрядчика для строительства Центра спортивной гимнастики
В правительстве Тюменской области новое кадровое назначение
Мужчин Тюмени приглашают на профилактический осмотр
Житель тюменской деревни заплатит 160 тысяч рублей за вылов осетра
Тюменскую область на конкурсе «Мисс Россия – 2019» представят три участницы
Тюменка нанесла удар пилкой, защищая возлюбленного
В Тюмени изменится схема движения маршрута № 79
Сбербанк приглашает тюменцев в «Ипотечный супермаркет»
В районах Тюменской области проходят уроки дорожной безопасности
Тюменские автоинспекторы задержали подозреваемого в двойном убийстве
В районе Тюменского индустриального университета отключат светофор
Погода в Тюмени 21 марта: становится теплее
Медаль Петра Ершова учредят в Тюменской области
Афериста, обогатившегося за счет любителей корейских авто, осудят в Тюмени
В Тюмени изменят схему движения на пересечении улиц Престольной и Уездной
Элитный долгострой в центре Тюмени признали самовольной постройкой
1660 новых контейнеров для мусора дополнительно установят в Тюменской области
В Тюменском технопарке обсудят разработки в сфере технологий искусственного интеллекта
Более 900 жителей Тюменской области сдадут ЕГЭ досрочно
В Тюменской области на заседании Экспертного совета рассмотрят 11 инвестпроектов
Гастрабайтер на улице отнял смартфон у студента тюменского вуза
В Голышмановском районе появится «соляная пещера»