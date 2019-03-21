По стоимости однушек Тюмень обогнала Екатеринбург

В Тюмени зафиксирован самый высокий ценник в сегменте однокомнатных квартир. Среди регионов, входящих в состав Уральского федерального округа, Тюменская область заняла первое место, обогнав Свердловскую с городом-миллионником Екатеринбургом.

Тюменская однушка с максимальным ценником обойдется покупателю в 10,45 миллионов рублей. По данным экспертов агрегатора недвижимости ЦИАН, которые и составляли рейтинг, эта квартира с отделкой на вторичном рынке расположена в ЖК «Даудель». За сумму в 10 с лишним миллионов можно приобрести студию площадью 75 квадратов с объединенной кухней-гостиной и отдельной спальней. Отделка в квартире - с элементами классики.

В Тюмени есть еще несколько дорогостоящих однокомнатных квартир стоимостью 7,8 миллионов и 7,72 миллионов рублей. Фото с сайта ЦИАН

Изучая локальный рынок региона, специалисты вывели еще несколько дорогостоящих объектов - однокомнатные квартиры стоимостью 7,8 миллионов и 7,72 миллионов рублей. Первая квартира с отделкой в современном стиле находится в ЖК «Паруса», ее площадь 85 квадратов. Вторая студия площадью 71 квадратный метр реализуется опять же в ЖК «Даудель».

Свердловская область оказалась на втором месте. В Екатеринбурге самая дорогая квартира с одной комнатой стоит 9,95 миллионов рублей. Отметим, что по квадратам она меньше, чем тюменские квартиры. На площади 63 квадратных метра представлена дизайнерская отделка с использованием в интерьере светильников Swarovski, эксклюзивной мебели и элементов декора.

В Екатеринбурге самая дорогая квартира с одной комнатой стоит 9,95 миллионов рублей. Фото с сайта ЦИАН

Замыкает тройку Ханты-Мансийский автономный округ с показателем 8,9 млн рублей. А самый низкий ценник в высокобюджетном сегменте у Курганской области. Там самая дорогая однушка стоит 4,3 миллиона рублей.

Очевидно, что доля однокомнатных квартир в элитном сегменте низкая. Ведь по сути, покупатели дорогих квартир предпочитают площадь побольше. Тем не менее, однушки с многомиллионным бюджетом представлены о всех крупных городах УрФО. По мнению аналитиков, люди выбирают такие квартиры, с одной стороны, чтобы получить «пропуск» в более высокий класс жилья, с другой стороны, - чтобы сдавать такую квартиру в аренду.

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