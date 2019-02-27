2019-02-27T14:47:43+03:00
Недвижимость

В Тюмени продаются одни из самых дорогих квартир Урала

Элитное жилье в областной столице обойдется в 75 миллионов рублей
Лидия Шумкова
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Тюменским квартирам в топ-10 досталось три позиции – это третье, четвертое и шестое места. Фото с сайта ЦИАНТюменским квартирам в топ-10 досталось три позиции – это третье, четвертое и шестое места. Фото с сайта ЦИАН
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Тюмень попала в тройку лидеров рейтинга самого дорогого жилья на Урале. Дороже квартиры только на вторичном рынке Екатеринбурга. Стоимость дорогих элитных объектов Тюмени варьируется от 75 до 60 миллионов рублей. Тем временем, в Екатеринбурге самая дорогостоящая квартира продается за 92 миллиона.

В топ-10 вошли лоты стоимостью от 48,7 миллионов до 92 миллионов рублей, сообщили эксперты ЦИАН, которые и составляли рейтинг. Они отметили, что средний показатель в десятке – 64,26 миллиона рублей, а площадь реализуемых объектов варьируется от 160 до 498 квадратных метров (в среднем – 294 «квадрата»). Тюменским квартирам в топе досталось три позиции – это третье, четвертое и шестое места.

Самая дорогая квартира в Тюмени стоит 75 миллионов рублей. Фото с сайта ЦИАН

Самая дорогая квартира в Тюмени стоит 75 миллионов рублей. Фото с сайта ЦИАН

Самый дорогой объект в областной столице расположен по улице Максима Горького, 47. Площадь его 250 квадратных метров, а стоимость 75 миллионов рублей. Эта двухуровневая пятикомнатная квартира на пятом этаже шестиэтажного дома отделана в английском стиле с использованием светлых тонов. Мебель в квартире изготовлена на заказ из румынского дуба и американской вишни. Установлена система «умный дом».

Самая компактная по площади элитная квартира стоит 70 миллионов рублей. Фото с сайта ЦИАН

Самая компактная по площади элитная квартира стоит 70 миллионов рублей. Фото с сайта ЦИАН

Квартира на пять миллионов подешевле находится в ЖК «Да Винчи Хаус» по улице Кирова, 35. Причем по площади этот лот самый компактный в рейтинге – его размер 160 квадратных метров. Квартира 2+ декорирована в стиле современной классики по проекту дизайнера Александра Пивоварова. Она продается со всей мебелью и техникой.

Площадь пентхауса за 60 миллионов рублей - 438 квадратов. Фото с сайта ЦИАН

Площадь пентхауса за 60 миллионов рублей - 438 квадратов. Фото с сайта ЦИАН

Лот за 60 миллионов рублей, занявший в рейтинге шестое место, представляет собой двухуровневый пентхаус площадью 438 квадратов. Шестикомнатный объект расположен на четвертом этаже пятиэтажного кирпичного дома по улице Челюскинцев, 29. Интерьер выполнен в классическом стиле. Планировка, кроме стандартных комнат, включает еще и большую игровую комнату, бильярдную, встроенную сауну в одной из ванных комнат с балконом, джакузи. Лоджии есть в каждой комнате. Квартира продается со всей мебелью и техникой, а также просторным гаражом в подземном паркинге.

Кстати, в прошлом году та же самая тюменская квартира, которая взяла «бронзу» по Уралу, стоила на 2,5 миллиона дороже. Тогда она продавалась за 77,5 миллионов рублей и тоже была самой дорогой квартирой на продажу в городе.

ДЛЯ СПРАВКИ

В топ-10 вошел еще один регион УрФО – Ханты-Мансийский округ - Югра. Самые дорогие квартиры там находятся в Сургуте. Остальные регионы Уральского федерального округа не смогли пробиться в топ-10 из-за того, что стоимость самых дорогих квартир на вторичном рынке в них значительно ниже. Так, в Челябинской области максимум зафиксирован на отметке в 26 миллионов рублей, а в Курганской области верхняя граница находится на отметке в 14,2 миллиона рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе самая дорогая квартира оценена в 10 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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