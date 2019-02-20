Купить самую дорогую однушку в Тюмени можно за 7,2 миллиона рублей

В Тюмени нет категории элитного жилья, но высокобюджетные просторные квартиры встречаются. У них огромная площадь, которая исчисляется трехзначными числами, а стоимость на порядок выше средней по городу. Встречаются в этом сегменте и однокомнатные квартиры.

По стоимости высокобюджетных «однушек» в новостройках, которые строились в городе в ближайшие пять лет, Тюмень вошла в 20-ку регионов с самыми дорогими лотами. Такой рейтинг составили эксперты ЦИАН. Они смотрели квартиры на продажу без отделки, если ремонт не предусмотрен проектом. Кроме того, аналитики исключили из списка те квартиры, которые обозначены как однокомнатные, но их можно перепланировать в две и более комнат, благодаря большому количеству окон.

В этом рейтинге Тюмень оказалась на 17 месте из-за однушки в ЖК «На Орловской». Дом был сдан в 2018 году, и однокомнатное жилье там стоит 6,55 миллионов рублей. Площадь выставленной на продажу квартиры на 2 этаже составляет 80 квадратных метров. Жилой дом находится в центре города, в районе с развитой инфраструктурой, где в шаговой доступности расположены магазины, аптеки, салоны красоты, ЦИРК, ЦУМ. Рядом социальные и медицинские учреждения детские сады, учебные заведения, поликлиники, стоматологии.

По ул. Судоремонтная, 30 однушка стоит 7,2 миллиона рублей. Фото с сайта застройщика "Мостострой-11"

Тем временем «Комсомольская правда – Тюмень» обнаружила еще одну дорогую однокомнатную квартиру в доме, построенном в 2017 году. Монолитно-каркасный дом, построенный в современном стиле с панорамным остеклением, расположен по ул. Судоремонтная, 30. Квартира с одной жилой комнатой занимает площадь 127 квадратных метров на самом верхнем 17 этаже. Стоимость ее составляет 7,2 миллиона рублей. В площадь квартиры входит собственная терраса (42,68 квадратов). Выполнена в черновой отделке, высота потолков - 2,7 метра.

В ЖК «На Орловской» однокомнатное жилье стоит 6,55 миллионов рублей. Фото с сайта ЦИАН

КСТАТИ

Ближайшие по ценнику к тюменской недвижимости - Новосибирская область (8,8 млн рублей), Калининградская область (8,6 млн рублей), Пермский край (7,27 млн рублей), Удмуртия (7,2 млн рублей), Ленинградская область (6,81 млн рублей), Воронежская область (6,74 млн рублей), Башкирия (6,42 млн рублей), Рязанская область (6,29 млн рублей) и Тульская область (6,18 млн рублей). Самые же дорогие квартиры – в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Их стоимость начинается с 62,07 млн рублей.