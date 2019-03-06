2019-03-06T05:11:26+03:00
Здоровье

«Клиника года 2019» в Тюмени: медицинские организации поборются за звание лучших

«Комсомольская правда - Тюмень» запускает народное голосование «Клиника года – 2019»
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Церемонию награждения приурочат ко Дню медицинского работника. Фото организаторов проектаЦеремонию награждения приурочат ко Дню медицинского работника. Фото организаторов проекта
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Хотите рассказать об услугах вашей медицинской организации и современных технологиях в области диагностики и лечения здоровья, применяемых в вашей клинике? Желаете получить обратную связь от пациентов? Проект народного голосования «Клиника года 2019» – это уникальный шанс познакомить тюменцев и жителей области с достижениями медицины нашего города и получить признание пациентов. Этот конкурс направлен на повышение престижа профессии врача и всех, кто связан с системой здравоохранения.

Начиная с марта, жители Тюмени и области будут голосовать на сайте www.tumen.kp.ru за лучшие, по их мнению, медицинские организации в различных номинациях. По итогам народного голосования определятся победители. Церемония награждения будет приурочена ко Дню медицинского работника.

Если вы хотите стать участником проекта, получить обратную связь от потенциальных клиентов по результатам потребительских предпочтений, рассказать об услугах вашего лечебного учреждения, оставьте заявку по телефону: 8-982-906-55-91 или e-mail: klinika_goda@mail.ru (Кузнецова Елена Сергеевна).

ИСТОЧНИК KP.RU

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