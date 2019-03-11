Положение о проведении конкурса «Клиника года- 2019. Тюмень»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано с целью регламентации порядка проведения конкурса «Клиника года-2019. Тюмень» (далее - Конкурс) среди рекламодателей (далее - Участники) и пользователей (далее - Пользователи) сайта www.tumen.kp.ru на территории города Тюмени.
1.2. Организатор Конкурса – Общество с ограниченной ответственностью «Комсомольская правда – Тюмень» (ООО «КП-Тюмень»), ИНН 7204123250, ОГРН 1087232016508, адрес юридический: 625035, Тюменская область, город Тюмень, улица проезд Геологоразведчиков, дом 28, литера А, помещение 105.
2. Участие в конкурсе и голосование – бесплатное.
3. Редакция самостоятельно предлагает к голосованию список медицинских учреждений. При этом медицинские учреждения, не включенные редакцией в голосование, имеют право на участие в конкурсе и включение в голосование так же на бесплатной основе, связавшись с редакцией.
2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Цели Конкурса:
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Повышение информационной образованности аудитории сайта в сфере медицинских услуг г. Тюмень.
2.2.2. Повышение интереса Участников и пользователей к сайту www.tumen.kp.ru.
2.2.3. Создание актуального и интересного контента Конкурса.
3. Сроки проведения Конкурса.
3.1. Конкурс проводится в период с марта 2019 года по 10 июня 2019 года.
Указанный срок включает в себя:
3.1.1. Открытое онлайн-голосование пользователей сайта www.tumen.kp.ru: с марта 2019 года по 10 июня 2019 года включительно. Окончание голосования 10.06.2019 г. в 23:59:59.
3.1.3. Подведение итогов голосования, финальное мероприятие и награждение победителей: июнь 2019 года.
4. Определение победителей конкурса.
4.1. В конкурсе могут принимать участие как государственные, так и частные клиники Тюмени без ограничений, осуществляющие свою деятельность по лицензии.
4.2. Участники конкурса, занявшие первые места по итогам онлайн голосования пользователей, награждаются дипломами.
4.3. Тип голосования проводимого конкурса заключается в том, что за каждого участника можно голосовать ежедневно, в течение всего периода голосования, но только один раз в день (сутки).
5.1. Участники конкурса оцениваются по следующим номинациям:
5.1.1. Основные номинации:
- Лучшая многопрофильная клиника.
В номинации принимают участие многопрофильные частные клиники и больницы города Тюмени, оказывающие весь комплекс медицинских услуг для профилактики, лечения и сохранения здоровья взрослых и детей. Наличие отделений, собственной лабораторно-диагностической базы и т.д.
- Лучшее многопрофильное медицинское учреждение
В номинации принимают участие многопрофильные государственные и муниципальные поликлиники и больницы города Тюмени, оказывающие весь комплекс медицинских услуг для профилактики, лечения и сохранения здоровья взрослых и детей. Наличие отделений, собственной лабораторно-диагностической базы и т.д.
- Лучший детский медицинский центр
В номинации принимают участие частные клиники и больницы города Тюмени, оказывающие весь комплекс медицинских услуг для детей (до 18 лет).
- Лучшая детская поликлиника
В номинации принимают участие государственные и муниципальные поликлиники Тюмени, оказывающие весь комплекс медицинских услуг для детей (до 18 лет).
- Лучший травмпункт
В номинации принимают участие травмпункты города Тюмени.
- Лучшая диагностическая лаборатория
В номинации принимают участие медицинские центры и диагностические лаборатории, оказывающие услуги по лабораторным видам диагностики организма.
- Лучшая клиника для исследования здоровья
В номинации принимают участие медицинские центры, оказывающие услуги по различным видам диагностики организма (УЗИ, МРТ, ЭКГ и т.д.).
- Лучшая клиника в области гинекологии
В номинации принимают участие больницы, клиники, отделения и медицинские центры, оказывающие услуги в области гинекологии.
- Лучшая клиника в области репродуктивного здоровья и планирования семьи
В номинации принимают участие больницы, клиники, отделения и медицинские центры, оказывающие услуги в области лечения бесплодия, планирования беременности, женского и мужского здоровья, генетики.
- Лучший родильный дом Тюмени
В номинации принимают участие родильные дома г. Тюмени.
- Лучшая клиника для диагностики и лечения онкозаболеваний
В номинации принимают участие больницы, клиники, отделения и медицинские центры, оказывающие онкологическую помощь населению.
- Лучшая клиника для лечения кожных заболеваний
В номинации принимают участие больницы, клиники, отделения и медицинские центры, оказывающие услуги по лечению заболеваний кожи, косметологии и эстетической медицины.
- Лучшая специализированная клиника
В номинации принимают участие больницы, клиники, отделения и медицинские центры, оказывающие услуги в определенной области медицины.
- Лучшая стоматология для взрослых
В номинации принимают участие больницы, клиники, отделения, медицинские центры и кабинеты, оказывающие стоматологические услуги для взрослого населения.
- Лучшая детская стоматология
В номинации принимают участие больницы, клиники, отделения, медицинские центры и кабинеты, оказывающие стоматологические услуги для детей (до 18 лет).
- Лучшая офтальмологическая клиника
В номинации принимают участие больницы, клиники, отделения, медицинские центры и кабинеты, оказывающие услуги по диагностике, лечению и хирургии в области офтальмологии.
- Лучшая клиника в области флебологии
В номинации принимают участие больницы, клиники, отделения и медицинские центры, оказывающие услуги по диагностике, профилактике и лечению заболеваний вен нижних конечностей.
- Лучшая клиника для лечения ЛОР-заболеваний
В номинации принимают участие больницы, клиники, отделения, медицинские центры, оказывающие услуги в области лечения лор-органов.
- Лучшая клиника для лечения неврологических заболеваний
В номинации принимают участие больницы, клиники, отделения, медицинские центры, оказывающие услуги по лечению болезней нервной системы.
- Лучшая клиника для лечения эндокринологических заболеваний
В номинации принимают участие больницы, клиники, отделения и медицинские центры, оказывающие услуги по диагностике и лечению пациентов с различными эндокринными патологиями.
- Лучшая клиника для лечения позвоночника и суставов
В номинации принимают участие больницы, клиники, отделения и медицинские центры, оказывающие услуги по лечению позвоночника и суставов.
- Лучшая клиника в области косметологии
В номинации принимают участие больницы, клиники, отделения и медицинские центры, оказывающие услуги в области персональной медицины и косметологии.
- Лучшая клиника в области урологии и проктологии
В номинации принимают участие клиники г. Тюмени, оказывающие услуги по диагностике и лечению урологических и проктологических заболеваний.
- Лучшая аптека для народа
В номинации принимают участие аптеки и аптечные сети, предлагающие широкий ассортимент лекарственных и медицинских товаров по доступным ценам.
- Лучшее санаторно-курортное учреждение
В номинации принимают участие заведения здравоохранения, которое обеспечивает предоставление гражданам услуг лечебного, профилактического, реабилитационного характера с использованием лечебных ресурсов курортов (лечебных грязей, минеральных вод, термальных вод, природных комплексов с благоприятными для лечения условиями и т.п.) и с применением физиотерапевтических методов, диетотерапии, лечебной физкультуры, других методов санаторно-курортного лечения.
- Лучший сервис
В номинации принимают участие любые клиники, больницы и медицинские центры Тюмени, где применяются новейшие технологии по улучшению сервиса и обслуживания пациентов.
6. Партнеры конкурса
6.1. Партнерами Конкурса могут являться юридические и физические лица. При этом под партнерством понимается взаимодействие с организаторами конкурса на коммерческой основе.
6.2. Партнер принимает участие в церемонии награждения победителей Конкурса.
6.3. Логотип/рекламный модуль Партнера размещается на рекламно-информационных материалах Конкурса в соответствии с оплаченным пакетом партнера.
7. Порядок проведения Конкурса
7.1 Ознакомление пользователей с условиями конкурса на сайте www.tumen.kp.ru - c марта 2019 года по 10 июня 2019 года включительно.
7.2. Пользователи сайта www.tumen.kp.ru в период с марта 2019 года по 10 июня 2019 года включительно, голосуют за лучшую, по их мнению, медицинскую организацию г. Тюмени.
7.4. Победитель пользовательского онлайн-голосования определяется наибольшим количеством голосов пользователей сайта www.tumen.kp.ru.
7.5. О подведении итогов конкурса, о времени, месте и формате проведения мероприятия будет сообщено дополнительно.
8. Награждение победителей
8.1. Церемония награждения состоится в июне 2019 года.
8.2. Материалы об итогах конкурса, фотоотчёты публикуются на сайте www.tumen.kp.ru в июне 2019 г. по усмотрению Организатора.
9. Авторские права
9.1.Организаторы вправе использовать фотоматериалы (с указанием автора), полученные в ходе Конкурса, для рекламы, реализации и продвижения Конкурса и онлайн-голосования.
10. Дополнительные условия
10.1. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участников с настоящим Положением.
10.2. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру. Организатор вправе увеличить сроки или изменить условия Конкурса, внеся заблаговременно изменения в настоящее Положение. Организатор имеет право расширить перечень призов.
10.3. Конкурс не является публичной офертой, лотереей или азартной игрой.
10.4. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о Конкурсе либо отменить Конкурс без объяснения причин.
11. Информационные партнеры
Ежедневная газета «Комсомольская правда» в Тюмени, Еженедельная газета «Комсомольская программа» в Тюмени, Радио «Комсомольская правда» в Тюмени, сайт www.tumen.kp.ru.
Контактные лица: руководитель проекта «Клиника года- 2019. Тюмень» Кузнецова Елена Сергеевна, email: klinika_goda@mail.ru
ИСТОЧНИК KP.RU