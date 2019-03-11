Положение о проведении конкурса «Клиника года- 2019. Тюмень»

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано с целью регламентации порядка проведения конкурса «Клиника года-2019. Тюмень» (далее - Конкурс) среди рекламодателей (далее - Участники) и пользователей (далее - Пользователи) сайта www.tumen.kp.ru на территории города Тюмени.

1.2. Организатор Конкурса – Общество с ограниченной ответственностью «Комсомольская правда – Тюмень» (ООО «КП-Тюмень»), ИНН 7204123250, ОГРН 1087232016508, адрес юридический: 625035, Тюменская область, город Тюмень, улица проезд Геологоразведчиков, дом 28, литера А, помещение 105.

2. Участие в конкурсе и голосование – бесплатное.

3. Редакция самостоятельно предлагает к голосованию список медицинских учреждений. При этом медицинские учреждения, не включенные редакцией в голосование, имеют право на участие в конкурсе и включение в голосование так же на бесплатной основе, связавшись с редакцией.

2. Цели и задачи Конкурса.

2.1. Цели Конкурса:

2.2. Задачи Конкурса:

2.2.1. Повышение информационной образованности аудитории сайта в сфере медицинских услуг г. Тюмень.

2.2.2. Повышение интереса Участников и пользователей к сайту www.tumen.kp.ru.

2.2.3. Создание актуального и интересного контента Конкурса.

3. Сроки проведения Конкурса.

3.1. Конкурс проводится в период с марта 2019 года по 10 июня 2019 года.

Указанный срок включает в себя:

3.1.1. Открытое онлайн-голосование пользователей сайта www.tumen.kp.ru: с марта 2019 года по 10 июня 2019 года включительно. Окончание голосования 10.06.2019 г. в 23:59:59.

3.1.3. Подведение итогов голосования, финальное мероприятие и награждение победителей: июнь 2019 года.

4. Определение победителей конкурса.

4.1. В конкурсе могут принимать участие как государственные, так и частные клиники Тюмени без ограничений, осуществляющие свою деятельность по лицензии.

4.2. Участники конкурса, занявшие первые места по итогам онлайн голосования пользователей, награждаются дипломами.

4.3. Тип голосования проводимого конкурса заключается в том, что за каждого участника можно голосовать ежедневно, в течение всего периода голосования, но только один раз в день (сутки).

5.1. Участники конкурса оцениваются по следующим номинациям:

5.1.1. Основные номинации:

- Лучшая многопрофильная клиника.

В номинации принимают участие многопрофильные частные клиники и больницы города Тюмени, оказывающие весь комплекс медицинских услуг для профилактики, лечения и сохранения здоровья взрослых и детей. Наличие отделений, собственной лабораторно-диагностической базы и т.д.

- Лучшее многопрофильное медицинское учреждение

В номинации принимают участие многопрофильные государственные и муниципальные поликлиники и больницы города Тюмени, оказывающие весь комплекс медицинских услуг для профилактики, лечения и сохранения здоровья взрослых и детей. Наличие отделений, собственной лабораторно-диагностической базы и т.д.

- Лучший детский медицинский центр

В номинации принимают участие частные клиники и больницы города Тюмени, оказывающие весь комплекс медицинских услуг для детей (до 18 лет).

- Лучшая детская поликлиника

В номинации принимают участие государственные и муниципальные поликлиники Тюмени, оказывающие весь комплекс медицинских услуг для детей (до 18 лет).

- Лучший травмпункт

В номинации принимают участие травмпункты города Тюмени.

- Лучшая диагностическая лаборатория

В номинации принимают участие медицинские центры и диагностические лаборатории, оказывающие услуги по лабораторным видам диагностики организма.

- Лучшая клиника для исследования здоровья

В номинации принимают участие медицинские центры, оказывающие услуги по различным видам диагностики организма (УЗИ, МРТ, ЭКГ и т.д.).

- Лучшая клиника в области гинекологии

В номинации принимают участие больницы, клиники, отделения и медицинские центры, оказывающие услуги в области гинекологии.

- Лучшая клиника в области репродуктивного здоровья и планирования семьи

В номинации принимают участие больницы, клиники, отделения и медицинские центры, оказывающие услуги в области лечения бесплодия, планирования беременности, женского и мужского здоровья, генетики.

- Лучший родильный дом Тюмени

В номинации принимают участие родильные дома г. Тюмени.

- Лучшая клиника для диагностики и лечения онкозаболеваний

В номинации принимают участие больницы, клиники, отделения и медицинские центры, оказывающие онкологическую помощь населению.

- Лучшая клиника для лечения кожных заболеваний

В номинации принимают участие больницы, клиники, отделения и медицинские центры, оказывающие услуги по лечению заболеваний кожи, косметологии и эстетической медицины.

- Лучшая специализированная клиника

В номинации принимают участие больницы, клиники, отделения и медицинские центры, оказывающие услуги в определенной области медицины.

- Лучшая стоматология для взрослых

В номинации принимают участие больницы, клиники, отделения, медицинские центры и кабинеты, оказывающие стоматологические услуги для взрослого населения.

- Лучшая детская стоматология

В номинации принимают участие больницы, клиники, отделения, медицинские центры и кабинеты, оказывающие стоматологические услуги для детей (до 18 лет).

- Лучшая офтальмологическая клиника

В номинации принимают участие больницы, клиники, отделения, медицинские центры и кабинеты, оказывающие услуги по диагностике, лечению и хирургии в области офтальмологии.

- Лучшая клиника в области флебологии

В номинации принимают участие больницы, клиники, отделения и медицинские центры, оказывающие услуги по диагностике, профилактике и лечению заболеваний вен нижних конечностей.

- Лучшая клиника для лечения ЛОР-заболеваний

В номинации принимают участие больницы, клиники, отделения, медицинские центры, оказывающие услуги в области лечения лор-органов.

- Лучшая клиника для лечения неврологических заболеваний

В номинации принимают участие больницы, клиники, отделения, медицинские центры, оказывающие услуги по лечению болезней нервной системы.

- Лучшая клиника для лечения эндокринологических заболеваний

В номинации принимают участие больницы, клиники, отделения и медицинские центры, оказывающие услуги по диагностике и лечению пациентов с различными эндокринными патологиями.

- Лучшая клиника для лечения позвоночника и суставов

В номинации принимают участие больницы, клиники, отделения и медицинские центры, оказывающие услуги по лечению позвоночника и суставов.

- Лучшая клиника в области косметологии

В номинации принимают участие больницы, клиники, отделения и медицинские центры, оказывающие услуги в области персональной медицины и косметологии.

- Лучшая клиника в области урологии и проктологии

В номинации принимают участие клиники г. Тюмени, оказывающие услуги по диагностике и лечению урологических и проктологических заболеваний.

- Лучшая аптека для народа

В номинации принимают участие аптеки и аптечные сети, предлагающие широкий ассортимент лекарственных и медицинских товаров по доступным ценам.

- Лучшее санаторно-курортное учреждение

В номинации принимают участие заведения здравоохранения, которое обеспечивает предоставление гражданам услуг лечебного, профилактического, реабилитационного характера с использованием лечебных ресурсов курортов (лечебных грязей, минеральных вод, термальных вод, природных комплексов с благоприятными для лечения условиями и т.п.) и с применением физиотерапевтических методов, диетотерапии, лечебной физкультуры, других методов санаторно-курортного лечения.

- Лучший сервис

В номинации принимают участие любые клиники, больницы и медицинские центры Тюмени, где применяются новейшие технологии по улучшению сервиса и обслуживания пациентов.

6. Партнеры конкурса

6.1. Партнерами Конкурса могут являться юридические и физические лица. При этом под партнерством понимается взаимодействие с организаторами конкурса на коммерческой основе.

6.2. Партнер принимает участие в церемонии награждения победителей Конкурса.

6.3. Логотип/рекламный модуль Партнера размещается на рекламно-информационных материалах Конкурса в соответствии с оплаченным пакетом партнера.

7. Порядок проведения Конкурса

7.1 Ознакомление пользователей с условиями конкурса на сайте www.tumen.kp.ru - c марта 2019 года по 10 июня 2019 года включительно.

7.2. Пользователи сайта www.tumen.kp.ru в период с марта 2019 года по 10 июня 2019 года включительно, голосуют за лучшую, по их мнению, медицинскую организацию г. Тюмени.

7.4. Победитель пользовательского онлайн-голосования определяется наибольшим количеством голосов пользователей сайта www.tumen.kp.ru.

7.5. О подведении итогов конкурса, о времени, месте и формате проведения мероприятия будет сообщено дополнительно.

8. Награждение победителей

8.1. Церемония награждения состоится в июне 2019 года.

8.2. Материалы об итогах конкурса, фотоотчёты публикуются на сайте www.tumen.kp.ru в июне 2019 г. по усмотрению Организатора.

9. Авторские права

9.1.Организаторы вправе использовать фотоматериалы (с указанием автора), полученные в ходе Конкурса, для рекламы, реализации и продвижения Конкурса и онлайн-голосования.

10. Дополнительные условия

10.1. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участников с настоящим Положением.

10.2. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру. Организатор вправе увеличить сроки или изменить условия Конкурса, внеся заблаговременно изменения в настоящее Положение. Организатор имеет право расширить перечень призов.

10.3. Конкурс не является публичной офертой, лотереей или азартной игрой.

10.4. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о Конкурсе либо отменить Конкурс без объяснения причин.

11. Информационные партнеры

Ежедневная газета «Комсомольская правда» в Тюмени, Еженедельная газета «Комсомольская программа» в Тюмени, Радио «Комсомольская правда» в Тюмени, сайт www.tumen.kp.ru.

Контактные лица: руководитель проекта «Клиника года- 2019. Тюмень» Кузнецова Елена Сергеевна, email: klinika_goda@mail.ru