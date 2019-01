Какая погода будет в Тюмени на Крещение в 2019 году

В эти выходные жители Тюменской области, как и все россияне, отпразднуют один из главных христианских праздников – Крещение Господне. Обычно температура воздуха в эти дни опускается ниже -20 градусов, но 2019 год преподнёс тюменцам приятный сюрприз – практически весеннюю погоду.

По данным портала «Яндекс. Погода», в Крещенский Сочельник, 18 января, ночью и днём температура воздуха составит всего -5…-7 C, по ощущениям – как -8…-10 C. Пройдёт небольшой снег, влажность воздуха составит 88%. Ветер будет дуть южный со скоростью 2,4 – 3,1 м/с, давление – 753 мм. рт. ст.

В день Крещения, 19 января, температура воздуха ночью составит -9 C, днём -5…-7 C (по ощущениям как -11 C), пройдёт небольшой снег. Влажность воздуха 84%, ветер южный с переходом на юго-западный 2,4 – 2,9 м/с.

По данным портала GISMETEO будет ещё теплее. 18 января температура воздуха составит -7…-9 С, днём -4…-6 C. Скорость ветра ночью составит 6-10 м/с, днём – 4-8 м/с. Пройдёт небольшой снег, в течение дня ожидается облачность. 19 января ожидается переменная облачность и небольшой снег. Температура воздуха ночью составит -7…-9 C, днём – 2…-4 C. Скорость ветра 3-7 м/с.

Так или иначе, крещенских морозов в этом году не прогнозируется. Так что можно будет в выходные спокойно посмотреть на праздничное Великое освящение воды, а затем искупаться в проруби.

