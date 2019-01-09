Крещение в Тюмени - 2019: как правильно окунуться в прорубь и не заболеть

Не успели мы отметить Рождество Христово, как приближается ещё один великий праздник – Крещение Господне. С 18 по 19 января во всех тюменских церквях состоятся праздничные богослужения и крещенские купания, приготовления к которым идут полным ходом. Однако к купанию в ледяной воде нужно быть готовым. «Комсомольская правда – Тюмень» публикует советы, которые помогут и новичкам, и «моржам» окунуться без вреда для здоровья.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Подготовка к крещенским купаниям началась за неделю до Нового года. Вместе со специалистами департамента безопасности жизнедеятельности тюменской администрации и общественниками сотрудники МЧС приняли меры, чтобы Крещенские купания прошли безопасно и организованно, во всех предназначенных для этого местах. Как отметил начальник Центра ГИМС МЧС России по Тюменской области, количество купелей на территории Тюменской области порядка 40 и, несмотря на затяжную осень, в этом году ожидается такое же количество.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» рассказали, что во время крещенских купаний необходимо соблюдать правила безопасности:

- Чтобы избежать провалов под лёд, нельзя, чтобы на небольшом участке льда находилось много людей; также запрещён выезд на лёд автомобилей.

- Воздержитесь от купания, если у вас больное сердце, недомогание или другие болезни. Необходимо помнить, что пребывание в ледяной воде незакаленных людей может привести к общему переохлаждению организма. При любых сомнениях проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

- Не купайтесь в ледяной воде в нетрезвом состоянии, не оставляйте около воды без присмотра детей;

- Окунайтесь в прорубь только в оборудованных для этого местах, где организовано дежурство спасателей и медиков.

Стоит отметить, что среди населения организуют работу по пропаганде правил охраны жизни людей на водных объектах и безопасного поведения на льду. В местах купаний будут развернуты палатки для обогрева граждан, там их будет ждать горячий чай.

КАК ПРАВИЛЬНО ОКУНАТЬСЯ В ПРОРУБЬ?

- Перед тем как окунуться в священную воду, нужно поесть и не употреблять спиртные напитки.

- Одежда должна легко сниматься и надеваться. Открытые купальники стоит заменить на более скромные, с собой нужно захватить нескользящие тапочки, полотенце, махровые халат, сухую одежду и коврик, чтобы встать на него после омовения.

- Перед тем, как окунуться в проруби, нужно разогреть организм легкой зарядкой. В воду заходить нужно не торопясь, сначала по колени и уже затем погружаться полностью. Находиться в воде дольше 10 секунд не стоит.

- Погружаясь трижды в освященную воду, читайте молитвы: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь», «Боже, очисти меня грешного».

Читайте молитвуФото: Татьяна Коркина

- Выйдя из проруби, нужно первым делом надеть головной убор, как следует вытереться полотенцем, одеться и как можно скорее попасть в тепло, выпить горячего чая с мёдом.

Тюменцам необходимо помнить, что холодная вода - стресс для организма. Когда вы погружаетесь в холодную воду, сужаются капилляры, сосуды, которые питают органы, в том числе и жизненно важные – сердце, головной мозг. По словам врача-кардиолога высшей категории Елены Зыковой, легче всего окунаться в прорубь – закалённым людям. То есть тем, кто регулярно принимает контрастный душ и обливается холодной водой.

– У людей, которые предрасположены к сердечно-сосудистым заболеваниям или болезням головного мозга, может резко ухудшиться кровообращение, произойти спазм коронарных артерий, нарушение мозгового кровообращения, что чревато развитием инфаркта, инсульта. Детей пускать в прорубь нежелательно – у них ещё не устоялась система терморегуляции.

В ближайшее время «Комсомольская правда – Тюмень» расскажет, где купаться в Тюмени на Крещение в 2019 году.

СПРАВКА «КП»

Праздник Крещения Господня – один из величайших праздников Православной Церкви, который установлен Господом Иисусом Христом, перед вступлением Его на путь Своего земного служения человечеству. В пресс-службе Тобольской митрополии, рассказали, что, когда святой пророк Иоанн Креститель крестил израильский народ «в покаяние» в реке Иордан, пришел креститься и Иисус Христос. Во время Крещения Господня разверзлись Небеса, и Дух Святой сошел на Него в виде голубя, а с Небес раздался голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Евангелие от Марка).

Войдя в Иордан, Иисус освятил Собою все водное естество земли. С тех пор существует обычай омовения в священных водах Иордана в Крещение. В Русской Православной Церкви существует обычай строить Крещенскую купель (Иордань), черпать из нее воду для питья и омовения, и купаться в святой Крещенской воде. Христиане верят, что в этот день вода, набранная с благоговением из любого источника, будет освященной.